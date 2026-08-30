Flávia Alessandra curte dia de praia no Rio - Reprodução do Instagram

Flávia Alessandra curte dia de praia no RioReprodução do Instagram

Publicado 30/08/2026 12:52

Rio - Intérprete de Fábia em "Quem Ama Cuida", Flávia Alessandra aproveitou uma folguinha das gravações da novela para curtir uma praia no Rio, acompanhada da família. De biquíni, a atriz de 52 anos renovou o bronzeado e exibiu o corpo escultural. Registros do momento de lazer foram publicados no Instagram, neste domingo (30).

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"Faz sol no Rio de Janeiro. Curtindo o final de semana de folga com meus amores", escreveu a artista na legenda. Por meio dos comentários, ela recebeu vários elogios. "Maravilhosa", disse um internauta. "Que corpo", reagiu outro. "Perfeita!", declarou uma terceira pessoa.

Em entrevista recente ao DIA, Flávia falou sobre o sucesso e o futuro de sua personagem no folhetim de Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Ela ainda abriu o jogo sobre a rotina de cuidados, o casamento com Otaviano Costa, e a relação com as filhas.