Maya Massafera em Hospital Sírio-LibanêsReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Maya Massafera, de 45 anos, falou sobre internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A influenciadora revelou em publicação, neste domingo (30), que realizou exames para investigar risco de AVC e outras possíveis alterações, que podem estar relacionadas à aplicação de hormônios femininos e do bloqueador de hormônios masculinos.

Ela realizou um exame com contraste para avaliar condição e entender medicação adequada para tratamento. “Vou fazer um exame. Por causa dos hormônios femininos que eu tomo e do bloqueador do hormônio masculino, eles podem estar dando colesterol nas minhas veias perto do coração”, explicou.

A influenciadora falou sobre possibilidade de sofrer um AVC. “Então tenho que fazer esse exame, para ver se o colesterol está atrapalhando muito que tipo de remédio que tem que tomar, para eu não ter um AVC”, disse.

Massafera explicou que o possível quadro pode ser esperado entre mulheres trans que fazem terapia hormonal: “Estou em perigo de ter AVC, e isso foi detectado por meio de exame de sangue. Não é raro, mas não é tão comum, mas pode ser esperado em mulheres trans, então tem que fazer esse exame, e fazer a medicação correta”.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna