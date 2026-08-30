Maya Massafera em Hospital Sírio-LibanêsReprodução/Instagram
Ela realizou um exame com contraste para avaliar condição e entender medicação adequada para tratamento. “Vou fazer um exame. Por causa dos hormônios femininos que eu tomo e do bloqueador do hormônio masculino, eles podem estar dando colesterol nas minhas veias perto do coração”, explicou.
A influenciadora falou sobre possibilidade de sofrer um AVC. “Então tenho que fazer esse exame, para ver se o colesterol está atrapalhando muito que tipo de remédio que tem que tomar, para eu não ter um AVC”, disse.
Massafera explicou que o possível quadro pode ser esperado entre mulheres trans que fazem terapia hormonal: “Estou em perigo de ter AVC, e isso foi detectado por meio de exame de sangue. Não é raro, mas não é tão comum, mas pode ser esperado em mulheres trans, então tem que fazer esse exame, e fazer a medicação correta”.
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