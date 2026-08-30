A 'Rainha dos Baixinhos' atribuiu as críticas aos figurinos de sua turnê ao machismo e ao etarismo - Reprodução do Instagram / Reprodução de vídeo / TV Globo

A 'Rainha dos Baixinhos' atribuiu as críticas aos figurinos de sua turnê ao machismo e ao etarismoReprodução do Instagram / Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 30/08/2026 11:19

Rio - Ney Matogrosso não gostou de ser mencionado por Xuxa Meneghel no "Domingão com Huck", da TV Globo. No programa, exibido no último dia 16, a apresentadora falou sobre o artista ao rebater as críticas que recebeu devido aos figurinos que usa em sua turnê "O Último Voo da Nave". O cantor de 85 anos reprovou a comparação feita pela loira.

"Achei que ela não tinha que falar meu nome", disse Ney em entrevista à Folha de S.Paulo. "Sabe a impressão que dá? Que ela está tirando dela para jogar para mim. Mas não adianta. Comigo não rola isso. Nunca rolou. Nunca ninguém me disse que eu estava velho, que eu não podia estar no palco cantando. Nunca ninguém implicou com a minha roupa, sabe?", acrescentou.

Em seguida, ele decidiu não falar mais sobre este episódio: "Não vou tocar mais nesse assunto. Não vou falar o que vi ali que achei errado. Não vou falar."

No "Domingão", Xuxa se manifestou sobre os ataques que recebeu por usar figurinos semelhantes aos que marcaram sua carreira nos anos 1980 e 1990 nos shows e citou o nome de Ney. "Não é uma crítica - porque amo o Ney Matogrosso de paixão - mas a gente vê o Ney com as mesmas roupas, com o corpo mostrando, com a dança e ninguém fala nada. Porque a imagem dele é de homem. A minha imagem é de uma mulher de 63 anos, uma senhora. Não é legal. Eles veem uma mulher e falam: ‘Olha que ridícula!'", disse.



"Ninguém chama o homem de ridículo, chamam a mulher. No momento, as pessoas estão sofrendo muito etarismo, machismo, é uma mistura muito grande", acrescentou.

A turnê "Xuxa – O Último Voo da Nave" estreou em julho de 2026 e revisita diferentes fases da carreira da apresentadora, como "Xou da Xuxa", "Xuxa Park", "Planeta Xuxa" e "Xuxa Só Para Baixinhos". O show no Rio de Janeiro acontecerá no Maracanã, no dia 20 de dezembro.