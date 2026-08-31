Caetano Veloso e Paula Lavigne posam com Mariana e Zeca - Reprodução do Instagram

Caetano Veloso e Paula Lavigne posam com Mariana e ZecaReprodução do Instagram

Publicado 31/08/2026 07:11

Rio - O cantor Zeca Veloso se casou com Mariana Fernandes no Rio de Janeiro, neste fim de semana. Pais do noivo, Caetano e Paula Lavigne marcaram presença na cerimônia intimista e compartilharam alguns registros do momento especial por meio do Instagram. Os dois também deram detalhes do enlace.

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"Emoções profundas. O casamento de Mariana e Zeca se deu com muita beleza. A presença das famílias confirmava a firmeza da decisão dos dois jovens. As palavras de fé cristã do pastor foram acolhidas pelos adultos e pelas crianças. Houve risos e lágrimas. Linda música pelo quarteto de cordas. Um dia de grande importância em nossas vidas. Que o casal seja muito intensamente feliz", escreveu o casal.



Além de Zeca, Caetano e Paula também são pais de Tom. O cantor ainda é pai de Moreno Veloso, fruto de sua antiga união com Dedé Gadelha.