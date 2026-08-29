Virginia Fonseca contou que aprendeu com a mãe a nunca depender de homem - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca contou que aprendeu com a mãe a nunca depender de homemReprodução/Instagram

Publicado 29/08/2026 10:00

Virginia Fonseca resolveu abrir a intimidade ao falar sobre independência e contou que recebeu da mãe, Margareth Serrão, uma lição que levou para a vida: nunca depender de homem.

“Minha mãe me ensinou a nunca depender de homem. Então, eu já cresci com essa autonomia de que eu posso ser o que eu quiser, falar do que eu quiser, até mesmo do meu prazer”, afirmou a influenciadora.

Virginia foi casada com Zé Felipe por cinco anos, teve três filhos com o cantor e atualmente vive um relacionamento com Vini Jr. Dinheiro próprio ela tem, empresa também, milhões de seguidores idem. Pelo menos nesse quesito, Margareth pode ficar tranquila: a filha fez a lição de casa direitinho.

No amor, cada um sabe onde aperta o próprio calo. Mas independência financeira, pelo visto, Virginia aprendeu ainda no maternal.