Marcelo Bimbi teve antigas publicações resgatadas nas redes sociais Reprodução

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Andrei Lara
Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls e campeão do Power Couple Brasil, viralizou depois que internautas resgataram antigas publicações dele no X. E o rapaz não estava exatamente escrevendo poesia. “42 anos de idade e, até agora, ainda não achei uma mulher que valesse a pena. Amanhã, eu vou atrás de um veado. Vou tentar namorar uma B* pra ver se rola”, escreveu.
Em outra postagem, Bimbi resolveu transformar a vida amorosa em seletiva nacional: “Vou selecionar três pessoas entre gays e mulheres trans de toda a parte do Brasil. Serão três sortudas que passarão uma semana comigo. Com tudo pago. Só não serão aceitas Boycet**! E, no final, só uma terá a sorte de ter uma noite inesquecível de amor comigo.”
A autoestima, como se vê, nunca passou por crise. Depois de não encontrar a mulher que “valesse a pena”, Marcelo abriu o leque, o regulamento e praticamente o formulário de inscrição. Faltou só informar prazo, documentação exigida e se a vencedora leva faixa, coroa ou apenas a lembrança da semana com tudo pago.