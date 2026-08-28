Gabriela Botelho representa o Brasil no Miss Mundo e chega à disputa no Vietnã cercada de boas expectativas - Reprodução Instagram

Gabriela Botelho representa o Brasil no Miss Mundo e chega à disputa no Vietnã cercada de boas expectativasReprodução Instagram

Publicado 28/08/2026 07:00

O SBT vai voltar a respirar concurso de beleza . A emissora transmite, no dia 5 de setembro, a final da 73ª edição do Miss Mundo, direto do Vietnã, pelo seu canal no YouTube.

O reencontro tem peso histórico. A casa de Silvio Santos sempre teve forte ligação com os concursos de beleza e, décadas depois, volta a abrir espaço para uma das competições mais tradicionais do mundo.

E o Brasil chega com motivos para sonhar alto. Gabriela Botelho, atual Miss Brasil Mundo, vem sendo muito bem avaliada e aparece entre os nomes mais comentados e cotados para avançar na competição. A mineira de 25 anos conquistou a faixa nacional representando Sergipe e agora tenta trazer para o país uma coroa que não vem desde 1971, com Lúcia Petterle.

No Brasil, o Miss Brasil Mundo é realizado pelo CNB, responsável pela escolha da representante brasileira no concurso internacional.

Num tempo em que tanta coisa na televisão tenta parecer novidade, o SBT resolveu abrir o baú e encontrou uma tradição que ainda sabe usar coroa.