Lara Marina ficou em terceiro lugar no Miss Supranational e, agora, revelou que está grávida após perder o título nacional - divulgação

Lara Marina ficou em terceiro lugar no Miss Supranational e, agora, revelou que está grávida após perder o título nacionaldivulgação

Publicado 27/08/2026 07:00

A revelação acontece um dia depois de o Concurso Nacional de Beleza, o CNB, anunciar que Lara havia sido destituída do título de Miss Brasil Supranational 2026.

E o que significa ser destituída? No universo miss, significa perder oficialmente a coroa, a faixa e os direitos e compromissos ligados ao título antes do término do reinado. Neste caso, a vice-campeã nacional, Camilly Ceccon, que representou Costa Verde e Mar, passa a ocupar o posto de Miss Brasil Supranational 2026 e deverá ser coroada nos próximos dias.

Mas é importante separar as coroas: a decisão do CNB atinge o título nacional de Lara. O terceiro lugar que ela conquistou no Miss Supranational internacional permanece intacto.

Lara havia sido eleita Miss Brasil Supranational no dia 28 de fevereiro, em Pernambuco. Em 31 de julho, representou o país na Polônia e chegou ao Top 3 mundial, ficando atrás apenas da francesa Eve Gilles e da campeã, a filipina Katrina Llegado. O resultado manteve o Brasil entre as grandes potências recentes da competição.

Na terça-feira, o CNB surpreendeu o mundo miss ao anunciar a destituição. Em nota oficial, a organização afirmou apenas que a decisão ocorreu por “descumprimento de obrigações contratuais incompatíveis com a manutenção do título”, sem revelar qual cláusula teria sido descumprida.

Agora, Lara resolveu falar.

Em vídeo divulgado nesta quarta-feira, a capixaba contou que já percebia mudanças no próprio corpo durante o concurso internacional, mas estava completamente concentrada em sua missão de representar o Brasil e conseguir o melhor resultado possível.

Depois da competição, já de volta ao Espírito Santo, veio o teste positivo.

Lara contou ter vivido um verdadeiro turbilhão de sentimentos ao descobrir a gestação. Medo, insegurança e surpresa apareceram primeiro, mas, segundo ela, um sentimento se impôs acima de todos: o amor.

“Hoje, apesar de todas as circunstâncias e de tudo o que aconteceu nos últimos dias, eu posso dizer com muita alegria que sou uma futura mãe”, declarou.

A situação ainda levanta uma discussão interessante. Desde 2026, o regulamento internacional do Miss Supranational passou a permitir a participação de mães e mulheres divorciadas. Mulheres casadas continuam impedidas de competir. Nas regras públicas da organização internacional, porém, não há uma determinação específica sobre candidatas grávidas.

O CNB, por sua vez, não informou publicamente qual obrigação prevista no contrato brasileiro teria sido descumprida.

Segundo apuração publicada nesta quarta-feira, Lara teria descoberto a gravidez apenas depois de retornar da Polônia e teria recebido a notícia da perda do título nacional por telefone praticamente no mesmo momento em que o comunicado do CNB chegava às redes sociais.

Aos 20 anos, natural de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, Lara encerra assim um dos reinados mais movimentados dos últimos tempos: ganhou o Brasil, foi à Polônia, colocou o país entre as três melhores do mundo e, poucas semanas depois, perdeu a coroa nacional.

Mas a faixa que nenhuma decisão administrativa consegue retirar é justamente a maior conquista da temporada: Lara Marina continua sendo a brasileira que terminou o Miss Supranational 2026 em terceiro lugar.

A coroa nacional mudou de cabeça. A vida de Lara também mudou de rumo. E, desta vez, o novo título não depende de júri, contrato ou passarela: futura mãe.