Mani Reggo e Davi Brito participaram de audiência de conciliação, mas deixaram o tribunal sem acordo - Reprodução rede social

Mani Reggo e Davi Brito participaram de audiência de conciliação, mas deixaram o tribunal sem acordo Reprodução rede social

Publicado 27/08/2026 08:30

Davi Brito e Mani Reggo ficaram frente a frente com a Justiça nesta quarta-feira para tentar colocar um ponto final na novela patrimonial que começou depois do BBB 24. Não deu. Os dois participaram de uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça da Bahia, mas saíram sem acordo.

Em primeira instância, Mani conseguiu decisão favorável no reconhecimento da união estável e na discussão sobre os bens do período. Davi recorreu e agora o caso segue para julgamento em segunda instância.

Davi venceu uma prova de resistência de 100 dias dentro do BBB. Fora da casa, descobriu outra ainda mais longa: a Justiça. E nessa, pelo visto, ninguém está disposto a apertar o botão da desistência.