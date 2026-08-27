Anitta chamou atenção na estreia de 'Estrelas da Casa', que terminou a noite perdendo boa parte do público - Reprodução

Anitta chamou atenção na estreia de 'Estrelas da Casa', que terminou a noite perdendo boa parte do público Reprodução

Publicado 27/08/2026 10:00

Anitta foi um dos grandes destaques da estreia de Estrelas da Casa, ontem, na Globo. Mas esta coluna ficou com a impressão de que havia alguma coisa diferente naquela bancada. O tom de voz, as pausas, a maneira de falar… parecia menos espontaneidade e mais uma versão cuidadosamente interpretada de si mesma.

Enquanto Junior Lima mergulhava na parte técnica, Anitta preferia comentar roupa, aparência, visual e comportamento dos participantes. Análise musical mesmo ficou em segundo plano. Causar? Isso ela causou. E bastante.

Talvez a proposta fosse justamente essa, criar uma jurada mais provocadora, mais performática, mais personagem. Se foi, funcionou como entretenimento. Mas, em alguns momentos, a interpretação pesou tanto que quase dava vontade de perguntar onde terminava Anitta e começava o papel.

Porque estrela ela é. Só não precisava fazer teste para atriz no meio do programa.

E o público?

A terceira temporada estreou com 11,64 pontos de média em São Paulo. Começou com 24,47 e terminou com 7,98, perdendo 67% do público ao longo da exibição. A Globo colocou Ana Clara, Anitta, Belo, Junior Lima, mudou formato, reformou a casa e esqueceu justamente de quem precisava ficar dentro dela: o telespectador. Se continuar assim, a próxima dinâmica pode ser descobrir quem ainda está assistindo.