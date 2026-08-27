Anitta chamou atenção na estreia de 'Estrelas da Casa', que terminou a noite perdendo boa parte do público Reprodução
Anitta força personagem na estreia de ‘Estrelas da Casa’
Cantora chamou atenção pelo tom performático na bancada; estreia ainda perdeu 67% do público entre o início e o fim
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