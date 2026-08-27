Virginia virou alvo de críticas na Espanha em meio às cobranças sobre o desempenho de Vini Jr.Reprodução Instagram
Virginia vira alvo na Espanha e é acusada de atrapalhar Vini Jr.
Influenciadora entra na mira de portais e torcedores, e até um story no quarto do jogador virou munição para as críticas
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