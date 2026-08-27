Virginia virou alvo de críticas na Espanha em meio às cobranças sobre o desempenho de Vini Jr. - Reprodução Instagram

Virginia virou alvo de críticas na Espanha em meio às cobranças sobre o desempenho de Vini Jr.Reprodução Instagram

Publicado 27/08/2026 11:15

Portais espanhóis e torcedores do Real Madrid resolveram encontrar uma explicação bastante conveniente para qualquer problema na carreira de Vini Jr.: Virginia. A influenciadora passou a ser apontada até como alguém que estaria “arruinando” a trajetória do jogador.

E Virginia, que também não parece ter vocação para fugir de assunto, tratou de oferecer mais combustível. Na noite de terça-feira, véspera de jogo de Vini Jr., publicou um story por volta das 23h, dentro do quarto dele, passando óleo no cabelo enquanto a música tocava em volume alto. Nas redes, veio a cobrança: jogador deveria estar descansando e ela estaria atrapalhando.

Agora pronto. Se Vini fizer três gols, foi talento. Se jogar mal, foi o óleo capilar da Virginia.

No futebol, eliminam técnico, esquema tático, marcação, cansaço e adversário. No fim, sobra sempre uma mulher para entrar na súmula.