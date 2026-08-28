Virginia virou alvo de críticas na Espanha em meio às cobranças sobre o desempenho de Vini Jr.Reprodução Instagram

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Andrei Lara
Depois de aparecer ao lado de Vini Jr. em dias de festa e agitação, Virginia Fonseca virou alvo de torcedores nas redes sociais. Teve gente dizendo que ela estaria atrapalhando o descanso do jogador e, de quebra, ajudando a explicar o desempenho abaixo do esperado em campo. A cobrança caiu toda no colo dela. Pois bem: nesta quarta-feira, Vini marcou na vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre a Real Sociedad. O resultado está aí. Pelo visto, a tal “bagunça” não estava atrapalhando tanto assim. Quando a bola entra, certas teorias somem mais rápido que comentário apagado.