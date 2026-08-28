Anitta falou sobre a cobrança para manter o equilíbrio o tempo todo durante sua nova faseReprodução / TV Globo
Anitta perde a paciência ao falar da própria fase zen
Cantora reclama da cobrança para permanecer sempre calma e equilibrada após adotar uma rotina mais centrada
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