Anitta falou sobre a cobrança para manter o equilíbrio o tempo todo durante sua nova faseReprodução / TV Globo

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Andrei Lara
Anitta diz que vive uma fase mais centrada, mas já se irritou com a expectativa de que, por isso, precise permanecer o tempo todo calma, equilibrada e sem escorregar. “Pelo amor de Deus, que prisão!”, reclamou. A nova versão zen, pelo visto, vem com prazo de validade curto quando alguém resolve cobrar coerência. Paz interior é ótima. Difícil mesmo é mantê-la quando começa a dar entrevista.