Monique Evans mostra o resultado do minilifting facial quase um mês após o procedimento - Reprodução Instagram

Monique Evans mostra o resultado do minilifting facial quase um mês após o procedimentoReprodução Instagram

Publicado 28/08/2026 10:00

No início, ainda bastante inchada por causa do pós-operatório, ela recebeu críticas nas redes sociais. Teve gente dizendo que havia exagerado e que o resultado não tinha ficado bom. Só que cirurgia plástica precisa de tempo para desinchar e assentar.

Agora, quase um mês depois, o resultado apareceu de verdade. O rosto está mais definido, rejuvenescido e, principalmente, sem apagar as características de Monique.

A própria apresentadora ficou surpresa ao se ver e comemorou nas redes. E depois de tanta gente apressada para criticar, o resultado tratou de responder sozinho.

Eu amei!