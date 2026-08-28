Monique Evans mostra o resultado do minilifting facial quase um mês após o procedimentoReprodução Instagram

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Andrei Lara
Gente, vamos combinar? Ficou um sucesso! Monique Evans, aos 70 anos, mostrou o resultado do minilifting facial, uma cirurgia plástica para reposicionar tecidos e melhorar a flacidez do rosto e do pescoço.
No início, ainda bastante inchada por causa do pós-operatório, ela recebeu críticas nas redes sociais. Teve gente dizendo que havia exagerado e que o resultado não tinha ficado bom. Só que cirurgia plástica precisa de tempo para desinchar e assentar.
Agora, quase um mês depois, o resultado apareceu de verdade. O rosto está mais definido, rejuvenescido e, principalmente, sem apagar as características de Monique.
A própria apresentadora ficou surpresa ao se ver e comemorou nas redes. E depois de tanta gente apressada para criticar, o resultado tratou de responder sozinho.
Eu amei!