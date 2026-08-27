Nicole Bahls posa com o casal de MS e PM da Tradição Divulgação
"O Grêmio Recreativo Escola de Samba Tradição vem a público, em respeito ao seu público, à comunidade de Campinho e aos profissionais da imprensa, comunicar que não seguirá com o projeto de enredo dedicado a Nicole Bahls para o desfile do Carnaval 2027", informou a escola em nota publicada nas redes sociais.
De acordo com a Tradição, a proposta surgiu como uma forma de reconhecer a trajetória e a popularidade de Nicole. "A concepção inicial nasceu justamente do reconhecimento da trajetória, do carisma e do forte apelo popular de Nicole, valores que dialogavam com a proposta da escola para o próximo Carnaval", afirmou.
A escola explicou que outros compromissos assumidos por Nicole impediram o avanço do projeto dentro do calendário necessário para a construção do desfile. "Diante desse cenário, e entendendo que a realização de um projeto dessa dimensão exige disponibilidade, dedicação e planejamento de todas as partes envolvidas, a diretoria da Tradição optou, de forma respeitosa e responsável, por não dar continuidade à proposta de homenagem", declarou.
Ainda no comunicado, a agremiação fez questão de afastar rumores de um possível desentendimento. A diretoria afirmou que a relação com Nicole e sua equipe permaneceu respeitosa durante as negociações e agradeceu pelo contato mantido desde o início das tratativas. "O GRES Tradição agradece a Nicole Bahls e sua equipe pela disponibilidade e pelo diálogo mantido ao longo das tratativas, desejando sucesso em seus futuros projetos", completou.
A Tradição ainda não revelou qual será o novo enredo para o Carnaval 2027. A escola informou apenas que a proposta será apresentada em breve.
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