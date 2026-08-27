Bruna Griphao celebrou permanência na agremiação Reprodução/Instagram
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Bruna Griphao confirma permanência como musa do Salgueiro
Atriz celebrou a novidade enquanto a escola de samba destacou o empenho dela para o desfile deste ano
Tradição desiste de fazer enredo sobre Nicole Bahls
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Apresentadora celebra o novo cargo e adianta que preparação para o Carnaval será intensa; ela também irá desfilar como musa da Grande Rio
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Vagas para o enredo 'Latinamente Independente – Nosso Norte é o Sul em Remanifesto' exigem habilidade com dança e resistência física
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Oito parcerias seguem na disputa. Apenas três avançam para a grande final, no dia 4 de setembro
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