Bruna Griphao celebrou permanência na agremiação Reprodução/Instagram

L
Leticia Pessôa
Rio - Bruna Griphao, de 27 anos, anunciou que seguirá no posto de musa do Salgueiro para o Carnaval de 2027. A atriz estreou na escola de samba no desfile em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães em fevereiro. 
fotogaleria
Bruna Griphao vai permanecer no posto de musa do Salgueiro - Reprodução/Instagram
Bruna Griphao celebrou permanência na agremiação - Reprodução/Instagram
Bruna Griphao estreou na escola de samba no Carnaval de 2026 - Reprodução/Instagram
Bruna Griphao - Reprodução/Instagram
"É com muita emoção que venho anunciar que eu tô de volta, meu Salgueiro", escreveu nas redes sociais. 
A agremiação também se manifestou sobre a permanência e ressaltou a dedicação da atriz. "Foi conhecer a nossa comunidade, entrou nas aulas de samba, aprendeu, viveu, se dedicou. Fez dos ensaios um compromisso, da quadra uma presença constante e do Salgueiro, casa. Por isso e muito mais, Bruna Griphao segue com a gente para mais uma temporada como musa do Acadêmicos do Salgueiro!", informou. 
Em 2027, o Salgueiro levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Laroyê, Xica da Silva: a história por trás da história". A escola será a terceira a entrar na avenida na segunda-feira de Carnaval, dia 8 de fevereiro.
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Bruna Griphao (@brunagriphao)

 
 