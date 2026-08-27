Bruna Griphao celebrou permanência na agremiação - Reprodução/Instagram

Bruna Griphao celebrou permanência na agremiação Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2026 14:02

Rio - Bruna Griphao , de 27 anos, anunciou que seguirá no posto de musa do Salgueiro para o Carnaval de 2027. A atriz estreou na escola de samba no desfile em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães em fevereiro.

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"É com muita emoção que venho anunciar que eu tô de volta, meu Salgueiro", escreveu nas redes sociais.

A agremiação também se manifestou sobre a permanência e ressaltou a dedicação da atriz. "Foi conhecer a nossa comunidade, entrou nas aulas de samba, aprendeu, viveu, se dedicou. Fez dos ensaios um compromisso, da quadra uma presença constante e do Salgueiro, casa. Por isso e muito mais, Bruna Griphao segue com a gente para mais uma temporada como musa do Acadêmicos do Salgueiro!", informou.

Em 2027, o Salgueiro levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Laroyê, Xica da Silva: a história por trás da história". A escola será a terceira a entrar na avenida na segunda-feira de Carnaval, dia 8 de fevereiro.