No ano que vem, a São Clemente será a primeira a desfilar na sexta-feira de Carnaval - Divulgação / Alex Maia

No ano que vem, a São Clemente será a primeira a desfilar na sexta-feira de CarnavalDivulgação / Alex Maia

Publicado 25/08/2026 07:49 | Atualizado 25/08/2026 07:51

Rio - A São Clemente abre sua temporada carnavalesca nesta sexta-feira (28), a partir das 21h, com uma festa na quadra de ensaios, na Avenida Presidente Vargas, 3102, Cidade Nova, Zona Central. O evento marca o início da disputa de sambas-enredo para o Carnaval 2027 e terá ainda um show completo da coirmã Vila Isabel. A entrada será gratuita para quem chegar até a meia-noite.

"Preparamos uma festa super especial para marcar esse novo momento da nossa agremiação. Além dos belíssimos sambas que vão estar em disputa, teremos a presença da Vila Isabel para animar ainda mais a noite", conta Thiago Almeida, presidente da São Clemente.

No ano que vem, a preto e amarelo será a primeira a desfilar na sexta-feira de Carnaval, no dia 5 de fevereiro de 2027, com enredo "Crialogia - gambiarra à brasileira", da carnavalesca Annik Salmon.