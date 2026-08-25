No ano que vem, a São Clemente será a primeira a desfilar na sexta-feira de CarnavalDivulgação / Alex Maia

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Alexia Gomes
Rio - A São Clemente abre sua temporada carnavalesca nesta sexta-feira (28), a partir das 21h, com uma festa na quadra de ensaios, na Avenida Presidente Vargas, 3102, Cidade Nova, Zona Central. O evento marca o início da disputa de sambas-enredo para o Carnaval 2027 e terá ainda um show completo da coirmã Vila Isabel. A entrada será gratuita para quem chegar até a meia-noite.
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"Preparamos uma festa super especial para marcar esse novo momento da nossa agremiação. Além dos belíssimos sambas que vão estar em disputa, teremos a presença da Vila Isabel para animar ainda mais a noite", conta Thiago Almeida, presidente da São Clemente.
No ano que vem, a preto e amarelo será a primeira a desfilar na sexta-feira de Carnaval, no dia 5 de fevereiro de 2027, com enredo "Crialogia - gambiarra à brasileira", da carnavalesca Annik Salmon.