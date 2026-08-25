No ano que vem, a São Clemente será a primeira a desfilar na sexta-feira de CarnavalDivulgação / Alex Maia
São Clemente inicia disputa de samba-enredo nesta sexta-feira
Entrada será gratuita para quem chegar até a meia-noite
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Anitta entra na disputa de samba da Grande Rio
Poderosa assina a composição ao lado de Arlindinho, Fred Camacho, Diego Nicolau, Igor Leal e Fabian Juarez
Salgueiro promove exibição gratuita do filme 'Xica da Silva'
Evento ocorre na quadra da escola, no Andaraí, nesta quarta (26); longa retrata a história que a agremiação levará para o Carnaval 2027
Unidos da Tijuca define sambas escolhidos para a próxima eliminatória
Cinco composições terão 25 minutos de apresentação na quadra da escola, em Santo Cristo, na noite desta quinta-feira (27)
Grazi Xavier recebe coroa de rainha de bateria da Unidos da Ponte
Influenciadora e advogada assumiu o posto para o Carnaval 2027 em festa realizada neste domingo, em São João de Meriti
Vila Isabel inicia disputa de samba para o Carnaval 2027
Primeira etapa da competição contará com a apresentação dos 14 sambas concorrentes, a partir das 22h, na quadra da agremiação, com entrada franca até meia-noite
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