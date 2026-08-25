Anitta assina a composição com Arlindinho, Fred Camacho, Diego Nicolau, Igor Leal e Fabian Juarez - Rafael Arantes / Divulgação

Anitta assina a composição com Arlindinho, Fred Camacho, Diego Nicolau, Igor Leal e Fabian JuarezRafael Arantes / Divulgação

Publicado 25/08/2026 07:31

Rio - A Grande Rio divulgou os sambas inscritos na disputa para o Carnaval de 2027 no Youtube, nesta segunda-feira (24), e uma das 12 composições é de autoria de Anitta em parceria com Arlindinho, Fred Camacho, Diego Nicolau, Igor Leal e Fabian Juarez. A competição terá início em 8 de setembro e a final está marcada para o dia 20.

A escola de Duque de Caxias levará para a Avenida o enredo "SANKOFA TABON; Os retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da liberdade", de autoria do Carnavalesco Antônio Gonzaga, que abordará a trajetória de africanos escravizados que retornam ao continente após conquistarem a liberdade. A agremiação será a terceira a desfilar na terça-feira de Carnaval, 9 de fevereiro.

Em meio aos rumores de que a "Poderosa" pode assumir o cargo de Rainha de Bateria, após Virginia Fonseca deixar o posto, a assessoria de imprensa da escola esclareceu que "não há nada confirmado".

Confira os outros sambas concorrentes:

Vale lembrar que Anitta assinou o samba vencedor da Unidos da Tijuca para o Carnaval de 2025 com Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho e Diego Nicolau. O enredo exaltava Logun-Edé.

Veja a letra do samba de Anitta para a Grande Rio:

Eu vim de lá

Redemoinho que inverte o caminho

Pra reencaminhar, carrego no ombro

O ouro da minha verdade

Num voo de retorno a liberdade

Sou o que ainda virá

O que reatravessa o mar

Reencontro o meu lugar

Xangô na escolta do povo que volta

Da revolta do bravo Malê

Deixa o xére roncar, traz o oxê

O olhar faz do passado

Um futuro retornado

Na regência do Obá, kabecilê



Ô leva eu... Maré me leva

No agbe o alabê toca o aluja

O leva eu... A fé me leva

Dagomba vê vodun e orixá



Tempo gira sábio tempo Sankofa ê

Yé kofie Sankofa ê...

Ê tempo gira sábio tempo Sankofa é

Yé kofie Sankofa ê ê ê



Essa terra pulsante que acolhe o TABON

É um ramo distante da mesma raiz

Cultura vibrante, país singular

São tantas misturas de negra matiz

Juntam os irmãos, as crenças fazem união

E vai surgindo uma nação bem-vinda

Viva na igualdade, vibra ancestralidade

A estrela é linda

Em Caxias é mais preta ainda



Você já sabe quem chegou

Pelo toque do tambor

Incorporei pra resgatar

Sangue de preto, realeza africana

A Grande Rio na alma tem Gana