Rio - A Grande Rio divulgou os sambas inscritos na disputa para o Carnaval de 2027 no Youtube, nesta segunda-feira (24), e uma das 12 composições é de autoria de Anitta em parceria com Arlindinho, Fred Camacho, Diego Nicolau, Igor Leal e Fabian Juarez. A competição terá início em 8 de setembro e a final está marcada para o dia 20.
Em meio aos rumores de que a "Poderosa" pode assumir o cargo de Rainha de Bateria, após Virginia Fonseca deixar o posto, a assessoria de imprensa da escola esclareceu que "não há nada confirmado".
Confira os outros sambas concorrentes:
Vale lembrar que Anitta assinou o samba vencedor da Unidos da Tijuca para o Carnaval de 2025 com Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho e Diego Nicolau. O enredo exaltava Logun-Edé.
Veja a letra do samba de Anitta para a Grande Rio:
Eu vim de lá Redemoinho que inverte o caminho Pra reencaminhar, carrego no ombro O ouro da minha verdade Num voo de retorno a liberdade Sou o que ainda virá O que reatravessa o mar Reencontro o meu lugar Xangô na escolta do povo que volta Da revolta do bravo Malê Deixa o xére roncar, traz o oxê O olhar faz do passado Um futuro retornado Na regência do Obá, kabecilê
Ô leva eu... Maré me leva No agbe o alabê toca o aluja O leva eu... A fé me leva Dagomba vê vodun e orixá
Tempo gira sábio tempo Sankofa ê Yé kofie Sankofa ê... Ê tempo gira sábio tempo Sankofa é Yé kofie Sankofa ê ê ê
Essa terra pulsante que acolhe o TABON É um ramo distante da mesma raiz Cultura vibrante, país singular São tantas misturas de negra matiz Juntam os irmãos, as crenças fazem união E vai surgindo uma nação bem-vinda Viva na igualdade, vibra ancestralidade A estrela é linda Em Caxias é mais preta ainda
Você já sabe quem chegou Pelo toque do tambor Incorporei pra resgatar Sangue de preto, realeza africana A Grande Rio na alma tem Gana