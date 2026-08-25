Anitta assina a composição com Arlindinho, Fred Camacho, Diego Nicolau, Igor Leal e Fabian JuarezRafael Arantes / Divulgação

I
Isabelle Rosa
Rio - A Grande Rio divulgou os sambas inscritos na disputa para o Carnaval de 2027 no Youtube, nesta segunda-feira (24), e uma das 12 composições é de autoria de Anitta em parceria com Arlindinho, Fred Camacho, Diego Nicolau, Igor Leal e Fabian Juarez. A competição terá início em 8 de setembro e a final está marcada para o dia 20. 
A escola de Duque de Caxias levará para a Avenida o enredo "SANKOFA TABON; Os retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da liberdade", de autoria do Carnavalesco Antônio Gonzaga, que abordará a trajetória de africanos escravizados que retornam ao continente após conquistarem a liberdade. A agremiação será a terceira a desfilar na terça-feira de Carnaval, 9 de fevereiro.
Em meio aos rumores de que a "Poderosa" pode assumir o cargo de Rainha de Bateria, após Virginia Fonseca deixar o posto, a assessoria de imprensa da escola esclareceu que "não há nada confirmado". 
Confira os outros sambas concorrentes: 
Vale lembrar que Anitta assinou o samba vencedor da Unidos da Tijuca para o Carnaval de 2025 com Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho e Diego Nicolau. O enredo exaltava Logun-Edé. 
Veja a letra do samba de Anitta para a Grande Rio:
Eu vim de lá
Redemoinho que inverte o caminho
Pra reencaminhar, carrego no ombro
O ouro da minha verdade
Num voo de retorno a liberdade
Sou o que ainda virá
O que reatravessa o mar
Reencontro o meu lugar
Xangô na escolta do povo que volta
Da revolta do bravo Malê
Deixa o xére roncar, traz o oxê
O olhar faz do passado
Um futuro retornado
Na regência do Obá, kabecilê

Ô leva eu... Maré me leva
No agbe o alabê toca o aluja
O leva eu... A fé me leva
Dagomba vê vodun e orixá

Tempo gira sábio tempo Sankofa ê
Yé kofie Sankofa ê...
Ê tempo gira sábio tempo Sankofa é
Yé kofie Sankofa ê ê ê

Essa terra pulsante que acolhe o TABON
É um ramo distante da mesma raiz
Cultura vibrante, país singular
São tantas misturas de negra matiz
Juntam os irmãos, as crenças fazem união
E vai surgindo uma nação bem-vinda
Viva na igualdade, vibra ancestralidade
A estrela é linda
Em Caxias é mais preta ainda

Você já sabe quem chegou
Pelo toque do tambor
Incorporei pra resgatar
Sangue de preto, realeza africana
A Grande Rio na alma tem Gana