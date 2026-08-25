A Mocidade abriu inscrições para as alas e o carro coreografado do Carnaval 2027Divulgação
Os selecionados farão parte da apresentação do enredo "Latinamente Independente – Nosso Norte é o Sul em Remanifesto", que a verde e branca levará para a Marquês de Sapucaí. As alas e o elemento alegórico terão papel de destaque em momentos estratégicos da exibição na passarela do samba, demandando dedicação e disposição dos componentes nos ensaios.
Sob coordenação de Fabiane Tavares, os interessados devem realizar o cadastro entrando em contato diretamente pelo telefone (21) 97953-3940. Detalhes adicionais sobre o processo seletivo estão disponíveis nas redes sociais da agremiação (@mocidadeoficial).
Serviço:
Inscrições: Alas e carro coreografado da Mocidade (Carnaval 2027)
Requisitos: Habilidade coreográfica e resistência física
Contato / Inscrições: (21) 97953-3940 (Fabiane Tavares)
Informações: Perfil oficial no Instagram (@mocidadeoficial)
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