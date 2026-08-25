A Mocidade abriu inscrições para as alas e o carro coreografado do Carnaval 2027 - Divulgação

A Mocidade abriu inscrições para as alas e o carro coreografado do Carnaval 2027Divulgação

Publicado 25/08/2026 19:00 | Atualizado 25/08/2026 19:20

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel abriu inscrições para novos integrantes das alas coreografadas e do carro coreografado que comporão o desfile da escola no Carnaval 2027. A oportunidade é voltada para pessoas com aptidão para dança e bom preparo físico.

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Os selecionados farão parte da apresentação do enredo "Latinamente Independente – Nosso Norte é o Sul em Remanifesto", que a verde e branca levará para a Marquês de Sapucaí. As alas e o elemento alegórico terão papel de destaque em momentos estratégicos da exibição na passarela do samba, demandando dedicação e disposição dos componentes nos ensaios.



Sob coordenação de Fabiane Tavares, os interessados devem realizar o cadastro entrando em contato diretamente pelo telefone (21) 97953-3940. Detalhes adicionais sobre o processo seletivo estão disponíveis nas redes sociais da agremiação (@mocidadeoficial).



Serviço:



Inscrições: Alas e carro coreografado da Mocidade (Carnaval 2027)

Requisitos: Habilidade coreográfica e resistência física

Contato / Inscrições: (21) 97953-3940 (Fabiane Tavares)

Informações: Perfil oficial no Instagram (@mocidadeoficial) Os selecionados farão parte da apresentação do enredo "Latinamente Independente – Nosso Norte é o Sul em Remanifesto", que a verde e branca levará para a Marquês de Sapucaí. As alas e o elemento alegórico terão papel de destaque em momentos estratégicos da exibição na passarela do samba, demandando dedicação e disposição dos componentes nos ensaios.Sob coordenação de Fabiane Tavares, os interessados devem realizar o cadastro entrando em contato diretamente pelo telefone (21) 97953-3940. Detalhes adicionais sobre o processo seletivo estão disponíveis nas redes sociais da agremiação (@mocidadeoficial).Inscrições: Alas e carro coreografado da Mocidade (Carnaval 2027)Requisitos: Habilidade coreográfica e resistência físicaContato / Inscrições: (21) 97953-3940 (Fabiane Tavares)Informações: Perfil oficial no Instagram (@mocidadeoficial)

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral