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Grazi Xavier recebe coroa de rainha de bateria da Unidos da Ponte
Carnaval

Grazi Xavier recebe coroa de rainha de bateria da Unidos da Ponte

Influenciadora e advogada assumiu o posto para o Carnaval 2027 em festa realizada neste domingo, em São João de Meriti

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Letícia Montrezor
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Rio - Grazi Xavier foi coroada rainha de bateria da Unidos da Ponte neste domingo (23), durante uma festa na quadra da escola, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A advogada, empresária e influenciadora assume o posto para o Carnaval 2027 e substitui Thalita Zampirolli à frente dos ritmistas da agremiação.
A nova majestade chegou ao local sob olhares da comunidade e mostrou samba no pé antes de receber a coroa. A cerimônia teve Milton Cunha como responsável por coroar Grazi, ao lado do mestre Alex.
"É uma emoção que eu ainda estou tentando entender. Eu sonhei com esse momento e poder viver tudo isso, com três looks diferentes, uma apresentação surpresa e ainda ser coroada pelo Milton e pelo mestre Alex foi muito especial. Agora caiu a ficha de que, no Carnaval 2027, eu vou estar à frente da bateria da Unidos da Ponte", afirmou a beldade. 

Grazi estreou no Carnaval em 2026, quando desfilou como musa da Inocentes de Belford Roxo. Fora da Avenida, também atua como modelo e acumula mais de 15 títulos em concursos nacionais de beleza.

A festa reuniu musas e rainhas do Carnaval carioca, além de integrantes e segmentos da Unidos da Ponte. A Inocentes de Belford Roxo participou como escola convidada da celebração. A programação contou ainda com feijoada, apresentações do grupo Samba pra Malandro, dos Puxadores de Samba e do elenco da agremiação.
 
 
 
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