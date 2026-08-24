Rio - A Unidos da Tijuca definiu as obras que participarão da próxima etapa eliminatória do concurso de sambas-enredo do Carnaval de 2027, que acontece nesta quinta-feira (27), na quadra da escola, no Santo Cristo, na Zona Portuária.
A Unidos da Tijuca apresentará o enredo “A Cabeça do Santo”, inspirado no livro de Socorro Acioli e desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Milato. A quarta eliminatória de sambas começa às 19h com entrada gratuita para componentes da agremiação, segmentos e membros de outras escolas com carteira. Para o público geral, o ingresso custa R$ 70.
As cinco composições terão 25 minutos para se apresentar, sendo que a primeira passada acontece sem bateria e as demais serão acompanhadas pelos ritmistas comandados pelo mestre Casagrande.
A grande final acontece no dia 12 de setembro. Todas as obras estão disponibilizadas no canal oficial da Rio Carnaval na plataforma YouTube. Confira as parcerias que seguem na disputa:
Samba 1 – Compositores: Leandro Gaúcho, Padre Felipe Calisto, Marcelo Moraes, Ricardo Construção e Ailson Picanço
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