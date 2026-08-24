Unidos da Tijuca apresenta o enredo 'A Cabeça do Santo' no Carnaval de 2027 - Divulgação

Unidos da Tijuca apresenta o enredo 'A Cabeça do Santo' no Carnaval de 2027Divulgação

Publicado 24/08/2026 12:26 | Atualizado 24/08/2026 12:28

Rio - A Unidos da Tijuca definiu as obras que participarão da próxima etapa eliminatória do concurso de sambas-enredo do Carnaval de 2027 , que acontece nesta quinta-feira (27), na quadra da escola, no Santo Cristo, na Zona Portuária.





A Unidos da Tijuca apresentará o enredo “A Cabeça do Santo”, inspirado no livro de Socorro Acioli e desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Milato. A quarta eliminatória de sambas começa às 19h com entrada gratuita para componentes da agremiação, segmentos e membros de outras escolas com carteira. Para o público geral, o ingresso custa R$ 70.



As cinco composições terão 25 minutos para se apresentar, sendo que a primeira passada acontece sem bateria e as demais serão acompanhadas pelos ritmistas comandados pelo mestre Casagrande.



A grande final acontece no dia 12 de setembro. Todas as obras estão disponibilizadas no LEIA MAIS! Vila Isabel inicia disputa de samba para o Carnaval 2027 A Unidos da Tijuca apresentará o enredo “A Cabeça do Santo”, inspirado no livro de Socorro Acioli e desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Milato. A quarta eliminatória de sambas começa às 19h com entrada gratuita para componentes da agremiação, segmentos e membros de outras escolas com carteira. Para o público geral, o ingresso custa R$ 70.As cinco composições terão 25 minutos para se apresentar, sendo que a primeira passada acontece sem bateria e as demais serão acompanhadas pelos ritmistas comandados pelo mestre Casagrande.A grande final acontece no dia 12 de setembro. Todas as obras estão disponibilizadas no canal oficial da Rio Carnaval na plataforma YouTube. Confira as parcerias que seguem na disputa:

Samba 1 – Compositores: Leandro Gaúcho, Padre Felipe Calisto, Marcelo Moraes, Ricardo Construção e Ailson Picanço

Samba 5 – Compositores: Samir Trindade, Kléber Rodrigues, Sandro Nery, JP Figueira e Gilberth Castro

Samba 7 – Compositores: Lico Monteiro, Marcelo Adnet, Marcelo Lepiane, Telmo AG da Estiva, Juca Gomes

Samba 9 – Compositores: Ian Ruas, Caio Miranda e José Carlos

Samba 16 - Compositores: Arlindinho Cruz, Fred Camacho, Bruno Dallari, Igor Leal e Diego Nicolau