Unidos da Tijuca apresenta o enredo 'A Cabeça do Santo' no Carnaval de 2027Divulgação

Mais artigos de Fred Vidal
Fred Vidal
Rio - A Unidos da Tijuca definiu as obras que participarão da próxima etapa eliminatória do concurso de sambas-enredo do Carnaval de 2027, que acontece nesta quinta-feira (27), na quadra da escola, no Santo Cristo, na Zona Portuária.
LEIA MAIS! Vila Isabel inicia disputa de samba para o Carnaval 2027

A Unidos da Tijuca apresentará o enredo “A Cabeça do Santo”, inspirado no livro de Socorro Acioli e desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Milato. A quarta eliminatória de sambas começa às 19h com entrada gratuita para componentes da agremiação, segmentos e membros de outras escolas com carteira. Para o público geral, o ingresso custa R$ 70.

As cinco composições terão 25 minutos para se apresentar, sendo que a primeira passada acontece sem bateria e as demais serão acompanhadas pelos ritmistas comandados pelo mestre Casagrande.

A grande final acontece no dia 12 de setembro. Todas as obras estão disponibilizadas no canal oficial da Rio Carnaval na plataforma YouTube. Confira as parcerias que seguem na disputa:
Samba 1 – Compositores: Leandro Gaúcho, Padre Felipe Calisto, Marcelo Moraes, Ricardo Construção e Ailson Picanço
Samba 5 – Compositores: Samir Trindade, Kléber Rodrigues, Sandro Nery, JP Figueira e Gilberth Castro
Samba 7 – Compositores: Lico Monteiro, Marcelo Adnet, Marcelo Lepiane, Telmo AG da Estiva, Juca Gomes
Samba 9 – Compositores: Ian Ruas, Caio Miranda e José Carlos
Samba 16 - Compositores: Arlindinho Cruz, Fred Camacho, Bruno Dallari, Igor Leal e Diego Nicolau
fotogaleria
Unidos da Tijuca apresenta o enredo \'A Cabeça do Santo\' no Carnaval de 2027
Unidos da Tijuca apresenta o enredo \'A Cabeça do Santo\' no Carnaval de 2027