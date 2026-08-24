Acadêmicos do Salgueiro vai exibir o filme Xica da Silva na quadra da escola - Érica Martin/ Arquivo O Dia

Acadêmicos do Salgueiro vai exibir o filme Xica da Silva na quadra da escolaÉrica Martin/ Arquivo O Dia

Publicado 24/08/2026 13:36

Rio - O Acadêmicos do Salgueiro recebe, nesta quarta-feira (26), uma exibição gratuita do filme "Xica da Silva" (1976), dirigido por Cacá Diegues e estrelado por Zezé Motta. A sessão do longa-metragem, que retrata a história que a agremiação vai levar para o Carnaval 2027 , acontece na quadra da agremiação, no Andaraí, na Zona Norte.

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A exibição da produção ocorre às 19h. A entrada é gratuita, com 250 senhas distribuídas por ordem de chegada. A recomendação é que o público chegue com antecedência, já que o acesso estará sujeito à lotação.

O evento integra a programação da Sessão Vitrine Petrobras, iniciativa voltada à circulação e ao acesso do público ao cinema brasileiro. Lançado em 1976, o longa-metragem transformou a trajetória de Xica em um dos grandes marcos do cinema nacional e consolidou a interpretação emblemática de um dos grandes nomes da dramaturgia, Zezé Motta.

Xica foi tema do histórico desfile de 1963, no qual a agremiação foi campeã, e retorna ao centro da narrativa da Vermelho e Branco para o próximo Carnaval, com o enredo "Laroyê Xica da Silva: a história por trás da história".



O tema é baseado no livro "Laroyê Xica da Silva", escrito por Leonardo Antan, que também é o carnavalesco que o desenvolve, ao lado de Jorge Silveira. Ao O DIA, o enredista relata que o objetivo da exibição é aproximar a história para o público.

"O relançamento do filme tem reaberto debates sobre a obra, suas controvérsias e virtudes. Acho fundamental que a comunidade e os componentes da escola assistam a obra, tenham seu próprio senso crítico e se relacionem com elas. Queremos discutir a pluralidade dessa personagem, entre o mito e real", explica Leonardo, que complementa: "A proposta do enredo é justamente discutir as maneiras como Xica foi representada na cultura brasileira."

Documentário

No último sábado (22), a quadra da escola de samba também foi palco da exibição do documentário "A Lenda Ganha Vida", que retrata a trajetória do primeiro mestre-sala do Salgueiro, Sidclei Santos. O audiovisual celebra a importância do homenageado para Carnaval e escola de samba.



Serviço

Exibição do filme "Xica da Silva"

Quarta-feira (26), às 19h

Local: Quadra do Acadêmicos do Salgueiro

Endereço: Rua Silva Teles, 104

Entrada: Grátis

Acesso: 250 senhas distribuídas por ordem de chegada