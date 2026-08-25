Semifinal de samba da Portela será realizada no próximo domingo (30) - Divulgação

Semifinal de samba da Portela será realizada no próximo domingo (30)Divulgação

Publicado 25/08/2026 08:38 | Atualizado 26/08/2026 14:08

Rio - A disputa de samba-enredo da Portela para o Carnaval 2027 entrou na reta decisiva. Após a junção das chaves, realizada no domingo (23, a escola definiu as oito composições classificadas para a semifinal, que acontece no próximo dia 30, na quadra, em Oswaldo Cruz.

Seguem no concurso as parcerias de Valtinho Botafogo e cia.; Dudu Nobre e amigos; Cecília Cruz e Cláudio Cruz; Wanderley Monteiro e cia.; Toninho Geraes e companheiros, Jorge do Batuke e amigos; Samir Trindade; e Diogo Nogueira e cia.

A semifinal de domingo definirá os três sambas que seguirão na corrida para se tornar o hino oficial da Portela no próximo Carnaval. A grande final será no dia 4 de setembro.

A Portela apresentará o enredo “Ao Mestre, com Carinho”, desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros em homenagem a Monarco, um dos maiores nomes da história da agremiação. A escola será a primeira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval.