Karen Lopes é anunciada como Rainha da Escola na Estácio de SáFabiano Viera / Divulgação
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Estácio de Sá anuncia Karen Lopes como nova rainha da escola
Apresentadora celebra o novo cargo e adianta que preparação para o Carnaval será intensa; ela também irá desfilar como musa da Grande Rio
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Vagas para o enredo 'Latinamente Independente – Nosso Norte é o Sul em Remanifesto' exigem habilidade com dança e resistência física
Portela define sambas semifinalistas
Oito parcerias seguem na disputa. Apenas três avançam para a grande final, no dia 4 de setembro
São Clemente inicia disputa de samba-enredo nesta sexta-feira
Entrada será gratuita para quem chegar até a meia-noite
Anitta entra na disputa de samba da Grande Rio
Poderosa assina a composição ao lado de Arlindinho, Fred Camacho, Diego Nicolau, Igor Leal e Fabian Juarez
Salgueiro promove exibição gratuita do filme 'Xica da Silva'
Evento ocorre na quadra da escola, no Andaraí, nesta quarta (26); longa retrata a história que a agremiação levará para o Carnaval 2027