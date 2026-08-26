Estácio de Sá anuncia Karen Lopes como nova rainha da escola

Karen Lopes é anunciada como Rainha da Escola na Estácio de Sá - Fabiano Viera / Divulgação

Karen Lopes é anunciada como Rainha da Escola na Estácio de SáFabiano Viera / Divulgação

Publicado 26/08/2026 09:25

Rio - A Estácio de Sá anunciou Karen Lopes como a nova rainha da escola por meio das redes sociais, nesta terça-feira (25). A coroação da apresentadora acontecerá no dia 12 de setembro durante a tradicional Feijoada do Leão, na quadra da agremiação.

"Vossa Majestade do Berço do Samba! Seja bem-vinda, rainha, Karen Lopes... Que seja um reinado brilhante e muito especial!", diz a publicação.







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Karen celebra o cargo na escola se samba, em especial por ser no ano em que a Estácio completa 100 anos de história. "Torna tudo ainda mais especial. É uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, a realização de um sonho. Eu já tinha uma paixão muito grande pela Estácio, pela sua história e pela sua comunidade, e agora poder fazer parte disso de uma maneira tão especial me deixa extremamente feliz."

Ela ainda destaca que não "vai faltar dedicação e amor" no posto e adianta que preparação para o Carnaval será intensa. "Não estou falando apenas da aula de samba. Vou intensificar os treinos e cuidar ainda mais da preparação física para enfrentar a maratona do Carnaval. Mas, principalmente, quero estar presente na escola, próxima da comunidade e com uma escuta ativa. Para mim, ser Rainha da Escola é também saber ouvir, entender, participar e construir essa relação junto com as pessoas que fazem a Estácio acontecer", diz.

A agremiação será a terceira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no sábado, 6 de fevereiro de 2027, levando para a Avenida a celebração de seus 100 anos de história. Além de desfilar como rainha da escola do Estácio, Karen seguirá como musa da Grande Rio.

"São duas histórias que fazem parte da minha caminhada no Carnaval e que eu respeito e amo muito. Quero viver cada momento com muita entrega, responsabilidade e carinho. Estou muito feliz por poder representar a Estácio de Sá como rainha da escola e também continuar minha história como musa da Grande Rio."