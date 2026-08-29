Samara Felippo voltou a falar sobre os aspectos da maternidade de que não gosta - Reprodução / Instagram

Samara Felippo voltou a falar sobre os aspectos da maternidade de que não gostaReprodução / Instagram

Publicado 29/08/2026 09:00

Samara Felippo voltou a mexer no vespeiro da maternidade ao afirmar que, mesmo depois de anos, continua não gostando de vários aspectos da função de ser mãe. A atriz já havia falado sobre o assunto antes e reforçou que não romantiza a rotina materna. Isso, claro, não significa rejeitar as filhas, mas bastou a declaração para a internet montar mais uma audiência pública sobre como uma mãe deve pensar, sentir e falar.

Rayssa Buq não deixou passar. “Eu como mãe teria até medo de falar uma coisa dessa. Deus me guarde. A maternidade é um presente, é uma delícia ser mãe!”, escreveu a influenciadora.

E pronto: de um lado, Samara recusando o comercial de margarina. Do outro, Rayssa defendendo o pacote completo com laço, bênção e gratidão. No meio, a internet fazendo o que sabe melhor: cuidando da maternidade dos outros sem precisar trocar uma única fralda.