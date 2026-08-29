Samara Felippo voltou a falar sobre os aspectos da maternidade de que não gostaReprodução / Instagram
Samara Felippo causa polêmica ao dizer que não gosta da função de ser mãe
Atriz volta a falar sem romantização sobre a maternidade e provoca reação da influenciadora Rayssa Buq
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Ex de Nicole Bahls diz estar decepcionado com mulheres e mira homens
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Monique Evans cala os críticos aos 70
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Anitta perde a paciência ao falar da própria fase zen
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