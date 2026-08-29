Neymar poderá receber cerca de R$ 1 milhão por mês do Santos por até 80 meses - Divulgação / Santos

Neymar poderá receber cerca de R$ 1 milhão por mês do Santos por até 80 mesesDivulgação / Santos

Publicado 29/08/2026 08:00

O Santos fechou um novo acordo com Neymar para quitar uma dívida referente aos direitos de imagem do jogador. O débito, que inicialmente era de R$ 90,5 milhões, caiu para cerca de R$ 80 milhões depois de um pagamento de pouco mais de R$ 11 milhões em julho. Agora, o Peixe poderá desembolsar aproximadamente R$ 1 milhão por mês durante até 80 meses.

Fazendo as contas, o parcelamento pode atravessar seis anos e oito meses e chegar até 2033. E olha que o clube ainda paga cerca de R$ 1 milhão mensais à NR Sports pelos direitos de imagem atuais de Neymar. Ou seja: além de craque, o menino virou praticamente prestação fixa no orçamento santista.

Nesse ritmo, Neymar não é mais apenas camisa 10. É boleto recorrente. Falta saber se o Santos ganha desconto pagando antes do vencimento ou se, depois de dez parcelas, recebe um Neymar de brinde.