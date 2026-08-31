Islou Silva, pai de Nicole Louise, falou sobre o afastamento da filha em vídeo publicado no Instagram - Reprodução / Instagram

Islou Silva, pai de Nicole Louise, falou sobre o afastamento da filha em vídeo publicado no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 31/08/2026 11:15



Rio - Islou Silva, pai de Nicole Louise, falou sobre o afastamento da filha em um vídeo publicado neste domingo (30). Ao compartilhar registros antigos dos dois, ele explicou que as imagens são anteriores ao distanciamento e pediu que a situação não seja usada para atacar a influenciadora.







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"Todas essas fotos e vídeos que eu estou publicando são antigos, anteriores ao nosso afastamento. Eles não significam que já voltamos a nos falar, infelizmente", esclareceu. Segundo Islou, a intenção é lembrar que a relação entre os dois foi construída ao longo de anos.



Ele recordou momentos de convivência com Nicole e afirmou que os últimos meses não resumem a história dos dois. "Nicole e eu sempre, sempre fomos carne e unha e eu sempre fui profundamente ligado a todos os meus filhos. Existiram muitos anos de presença, viagens, música, brincadeiras, incentivo, abraços e amor."