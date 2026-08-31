Islou Silva, pai de Nicole Louise, falou sobre o afastamento da filha em vídeo publicado no InstagramReprodução / Instagram
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Ele recordou momentos de convivência com Nicole e afirmou que os últimos meses não resumem a história dos dois. "Nicole e eu sempre, sempre fomos carne e unha e eu sempre fui profundamente ligado a todos os meus filhos. Existiram muitos anos de presença, viagens, música, brincadeiras, incentivo, abraços e amor."
Apesar da repercussão em torno do caso, Islou disse estar no escuro sobre muitas coisas. "Eu também não conheço todas as razões do nosso afastamento e não quero que especulações sejam tratadas como fatos", afirmou.
Na sequência, fez um apelo aos internautas. "Não usem a minha dor para atacar minha filha. Eu não estou aqui para destruí-la, eu estou aqui porque eu a amo e ainda espero poder abraçá-la novamente", declarou.
Na legenda da publicação, o pai de Nicole reforçou o mesmo pedido. "Nossa história não começou no afastamento (...) Não compartilho essas lembranças para atacar minha filha, sua mãe, qualquer igreja ou religião. Compartilho porque um momento difícil não pode apagar toda uma vida."
O distanciamento ganhou repercussão após comentários antigos de Islou em publicações da filha voltarem a circular. Em uma das mensagens, ele escreveu: "Fale comigo pelo amor de Deus. Sou seu pai. Eu te suplico". Em outra, afirmou estar havia 7 meses bloqueado.
Nicole, que participou da primeira temporada do "Estrela da Casa", ainda não se manifestou publicamente sobre o motivo do afastamento. As especulações de internautas que relacionam o distanciamento à religião não foram confirmadas por ela, ou pelo pai da cantora.
Em um registro de outro momento da relação, Nicole chegou a mostrar que os pais haviam tatuado no braço uma expressão facial dela. Surpresa, perguntou o que eles tinham "na cabeça", e o pai respondeu: "Nada! Só amor! Amor!".
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa