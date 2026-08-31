Leticia Colin, Chay Suede e Mariana Ximenes se divertem em dia de praiaReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Leticia Colin, Chay Suede e Mariana Ximenes curtiram o dia ensolarado deste domingo (30) em uma praia no Rio. Os atores de "Quem Ama Cuida" surgiram no maior clima de descontração nas areias e renovaram o bronzeado. Cliques do passeio foram publicados no Instagram. 
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Leticia Colin curte dia de praia com Mariana Ximenes - Reprodução do Instagram
Leticia Colin, Chay Suede e Mariana Ximenes se divertem em dia de praia - Reprodução do Instagram
"Dias de sol e mar para além das telas, mas com amor!", escreveu Mariana Ximenes na legenda. Famosos e fãs comentaram a postagem. "Amo", disse Anitta. "Muita belezura", afirmou Carla Marins. "Os maiores de 'Quem Ama Cuida!'", opinou um usuário da rede social. "Belíssimos e gostosos!", elogiou outro. 
Intérprete de Fábia, Flávia Alessandra também aproveitou a folguinha nas gravações da novela para ir à praia, acompanhada da família. De biquíni, a atriz deu um show de beleza e boa forma. 
 
 