Leticia Colin, Chay Suede e Mariana Ximenes se divertem em dia de praia - Reprodução do Instagram

Leticia Colin, Chay Suede e Mariana Ximenes se divertem em dia de praiaReprodução do Instagram

Publicado 31/08/2026 08:25 | Atualizado 31/08/2026 08:27

Rio - Leticia Colin, Chay Suede e Mariana Ximenes curtiram o dia ensolarado deste domingo (30) em uma praia no Rio. Os atores de "Quem Ama Cuida" surgiram no maior clima de descontração nas areias e renovaram o bronzeado. Cliques do passeio foram publicados no Instagram.

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"Dias de sol e mar para além das telas, mas com amor!", escreveu Mariana Ximenes na legenda. Famosos e fãs comentaram a postagem. "Amo", disse Anitta. "Muita belezura", afirmou Carla Marins. "Os maiores de 'Quem Ama Cuida!'", opinou um usuário da rede social. "Belíssimos e gostosos!", elogiou outro.