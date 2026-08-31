Luana Xavier e Philipe ChagasReprodução/Instagram
Na postagem, ela compartilhou um vídeo com momentos ao lado do parceiro, e se declarou a ele: "Há um ano dividindo sonhos, compartilhando alegrias, dando as mãos nos momentos de tristeza e, principalmente, construindo uma história com esse moço que é grande na altura e gigante no coração. Te amo, Philipe Chagas!”, escreveu.
Nos comentários da publicação, Philipe também se manifestou, “Oficialmente, um ano dividindo a vida com você. E é tão bom olhar para trás e perceber que foram muito mais dias felizes do que qualquer outra coisa. Sorrir ao seu lado só não é melhor do que te ver sorrindo. Que a gente siga juntos nessa aventura que é escolher um ao outro todos os dias, compartilhando os sonhos, as conquistas e os desafios”.
Seguidores e amigos do casal também parabenizaram o novo marco. Uma internauta desejou felicidades para a atriz e o arquiteto, “Te acompanho há anos! Já te vi falando sobre tantos assuntos e fico imensamente feliz em ver você sendo amada desse jeito lindo. Felicidades e que venham mais anos!”, disse. Outra, afirmou: “Olhando esse casal lindo e de uma energia incrível, dá até vontade de arranjar um amor só pra chamar de meu. Felicidades seus lindos. O sagrado sempre sabe onde nos tocar. Na alma e no coração”.
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