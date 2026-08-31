Dyogo Alves e Victória CarusoReprodução/Instagram
Em postagem, eles compartilharam vídeo contando a novidade e mostrando imagens do ultrassom. Na legenda, destacaram trajetória: “Nós já vivemos muitas fases juntos, realizamos sonhos, dividimos lágrimas de alegria e tristeza e fomos encontrados pelo maior amor do mundo: o amor de Deus. Tivemos nossas vidas e nosso relacionamento transformados e descobrimos, com Deus no centro, o que a Bíblia chama de ‘cordão de três dobras, que não se rompe com facilidade’”, escreveram.
Alves e Caruso, ainda, contaram sobre momento de dificuldade antes de gestação, “Em meio à nossa maior dor e frustração, recebemos a paz do Deus que dá sentido até ao que parece não ter. Até que esse mesmo Deus colocou um cântico novo em nossa boca, um novo motivo pra sorrir e mais um motivo pra adorar o nome Dele”.
A nova gravidez acontece após período no qual o casal enfrentou a perda de um bebê, no início deste ano. Na época, Victória falou sobre dor diante do ocorrido, "Nenhuma palavra é capaz de descrever o que a gente sentiu nesse momento", disse.
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