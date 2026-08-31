Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile é príncipe dos 15 anos da filha de Tirullipa - Reprodução / Instagram

Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile é príncipe dos 15 anos da filha de TirullipaReprodução / Instagram

Publicado 31/08/2026 14:47

Rio - Yhudy Lima, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile , teve uma missão especial na festa de 15 anos de Layla Lemos, filha de Tirullipa. O adolescente, também de 15 anos, foi o príncipe da debutante e dividiu com a amiga um dos momentos mais tradicionais da comemoração, realizada no sábado (29), em São Paulo.





Na hora da valsa, Yhudy acompanhou Layla pela pista ao som de "My Girl", sucesso do grupo The Temptations. Para a celebração, ele escolheu um terno cinza com gravata rosa, enquanto a aniversariante usou um vestido no mesmo tom.



Em um dos momentos da coreografia, o filho de Wesley Safadão levantou Layla e provocou gritos entre os convidados. Ao fim da dança, ele ainda deu um beijo na testa da amiga.



Mileide Mihaile publicou registros da valsa nas redes sociais e falou sobre a relação entre os adolescentes, que se conhecem desde a infância.



"Que vocês continuem cultivando essa amizade tão linda, se apoiando, se respeitando e se amando. É uma das coisas mais bonitas do mundo acompanhar a cumplicidade de vocês e ver esse vínculo crescer a cada fase da vida", escreveu.



A comemoração aconteceu no Palácio Tangará, em São Paulo, e reuniu familiares, amigos e convidados conhecidos do público. A programação também contou com um show do rapper Matuê.



Layla é filha de Tirullipa e Stefânia Lemos. O humorista Tiririca, pai do artista e avô da aniversariante, também participou da festa.