Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile é príncipe dos 15 anos da filha de TirullipaReprodução / Instagram
Na hora da valsa, Yhudy acompanhou Layla pela pista ao som de "My Girl", sucesso do grupo The Temptations. Para a celebração, ele escolheu um terno cinza com gravata rosa, enquanto a aniversariante usou um vestido no mesmo tom.
Em um dos momentos da coreografia, o filho de Wesley Safadão levantou Layla e provocou gritos entre os convidados. Ao fim da dança, ele ainda deu um beijo na testa da amiga.
Mileide Mihaile publicou registros da valsa nas redes sociais e falou sobre a relação entre os adolescentes, que se conhecem desde a infância.
"Que vocês continuem cultivando essa amizade tão linda, se apoiando, se respeitando e se amando. É uma das coisas mais bonitas do mundo acompanhar a cumplicidade de vocês e ver esse vínculo crescer a cada fase da vida", escreveu.
A comemoração aconteceu no Palácio Tangará, em São Paulo, e reuniu familiares, amigos e convidados conhecidos do público. A programação também contou com um show do rapper Matuê.
Layla é filha de Tirullipa e Stefânia Lemos. O humorista Tiririca, pai do artista e avô da aniversariante, também participou da festa.
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