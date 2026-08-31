Luana Piovani volta a atacar Virginia após decisão da Justiça - Reprodução Instagram

Luana Piovani volta a atacar Virginia após decisão da JustiçaReprodução Instagram

Publicado 31/08/2026 16:37 | Atualizado 31/08/2026 16:58

Rio - Luana Piovani , de 49 anos, compartilhou nesta segunda-feira (31) uma reflexão sobre a possibilidade de o filho Bem, de 10 anos, decidir morar com o pai, Pedro Scooby, no Brasil. A atriz repostou um vídeo da advogada Vanessa Paiva sobre o assunto e demonstrou concordar com a análise.

A discussão começou após uma seguidora afirmar que acreditava que Bem também poderia querer viver no país, perto do pai e dos irmãos. Luana respondeu dizendo que, apesar da dor, estaria disposta a respeitar a decisão do filho.



"O caminho de espinhos já foi aberto, segue pedaços meus ali, mas retirarei as pedras do chão para o mais novo passar pisando no meu coração e eu tentando disfarçar a dor, enquanto desejo que Deus o acompanhe. Esse é o verdadeiro amor", escreveu.



Vanessa destacou que filhos são indivíduos com desejos próprios e podem querer experimentar diferentes formas de convivência com os pais. "A gente não pode se anular por filho. [...] Ele não é propriedade de ninguém. Pode ser que hoje ele esteja morando com você, amanhã ele queira experimentar morar com o pai, e faz parte", afirmou.



"Falou tudo, mana", respondeu Luana ao compartilhar o vídeo.



Depois, a atriz voltou ao tema ao falar sobre maternidade e solidão. "A maternidade é uma delas também, porque quando a gente tem filho, a gente tem a falsa sensação de que não se tá mais sozinha", declarou.



Luana e Scooby também são pais de Dom, de 14 anos, e Liz, de dez. Após a separação, os filhos passaram a viver com a atriz em Portugal. Dom posteriormente se mudou para o Brasil para morar com o pai.