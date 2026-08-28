Duo Thierry de Luca e Ingrid Uemura - Reprodução IG Pro Arte

Duo Thierry de Luca e Ingrid UemuraReprodução IG Pro Arte

Publicado 28/08/2026 12:17

O Centro Cultural Feso Pro Arte recebe, neste sábado (29), mais uma edição da série Concertos de Gala. A partir das 20h, o violinista Thierry de Luca e a pianista Ingrid Uemura sobem ao palco da instituição, no Alto, para apresentar o repertório de “Romances Brasileiros”, álbum dedicado à música de concerto produzida no Brasil.

A apresentação será realizada na sede da Pro Arte, na Rua Gonçalo de Castro, 85, no Alto, em Teresópolis. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) e estão à venda pela plataforma Sympla.

O programa integra o trabalho fonográfico lançado pelo selo Século 30 Records, iniciativa dedicada à música clássica e voltada à valorização de compositores e repertórios brasileiros. O projeto busca ampliar o espaço da produção nacional nos circuitos de apresentações e gravações, aproximando obras brasileiras de novos públicos.

Além de valorizar a tradição musical do país, “Romances Brasileiros” estabelece uma conexão entre diferentes gerações e perspectivas da música de concerto, reunindo intérpretes com atuação no Brasil e no exterior.

Artistas

Membro da Orquestra Sinfônica de Nova Jersey, nos Estados Unidos, o violinista Thierry de Luca recebeu o prestigiado Colton Fellowship. Graduado pela Manhattan School of Music, teve entre seus principais professores Pinchas Zukerman e Patinka Kopex, integrando o Zukerman Program.

A pianista Ingrid Uemura também possui trajetória em palcos e concursos nacionais e internacionais. Sua carreira é marcada pela atuação como solista e pela participação em importantes competições, entre elas o Concurso Guiomar Novaes e o Concurso Internacional Frédéric Chopin, na Romênia.

Para o diretor artístico e maestro da Orquestra Feso Pro Arte, Leonardo Pinto, a apresentação dá continuidade à série Concertos de Gala e à proposta da instituição de aproximar o público de grandes intérpretes e da música de concerto.

“Será um encontro entre patrimônio cultural brasileiro, produção fonográfica independente e carreiras artísticas de alcance internacional, em um programa concebido para revelar novas possibilidades de escuta da música clássica brasileira”, afirma o maestro.

A apresentação também reforça a parceria entre a Pro Arte e o selo Século 30 Records, que vêm desenvolvendo iniciativas voltadas à circulação, produção e valorização da música de concerto no país.

SERVIÇO