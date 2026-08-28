Duo Thierry de Luca e Ingrid UemuraReprodução IG Pro Arte
Artistas: Thierry de Luca (violino) e Ingrid Uemura (piano)
Data: sábado, 29 de agosto
Horário: 20h
Local: Centro Cultural Feso Pro Arte – Rua Gonçalo de Castro, 85, Alto, Teresópolis
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)
Vendas: Sympla
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