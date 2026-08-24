Motocicletas apreendidas pelos policiais durante operação estariam sendo usadas para crimes30BPM

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Jannaina Costa
Duas motocicletas foram apreendidas pela Polícia Militar neste domingo (23), durante uma ação realizada nas localidades de Paineiras e Muqui, em Teresópolis. A operação foi realizada após informações sobre motociclistas que estariam circulando pela região realizando manobras irregulares e em desacordo com as normas de trânsito.
Segundo a PM, também havia relatos de moradores de que um motociclista teria abordado pessoas na Rua Beira Linha aparentando portar uma arma de fogo e procurando indivíduos supostamente ligados ao tráfico de drogas.
Com base em novas informações recebidas na manhã de domingo, equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, eles teriam tentado esconder as motocicletas em uma garagem.
Durante a averiguação, foram identificadas irregularidades nos veículos, entre elas a ausência de placas de identificação e outras alterações. Foram apreendidas duas motocicletas Honda Sahara 300, sendo uma cinza-grafite e outra vermelha.
Os veículos foram removidos para o depósito público e 13 autos de infração de trânsito foram lavrados. Os dois homens foram encaminhados à 110ª DP para as medidas cabíveis.
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