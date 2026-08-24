Motocicletas apreendidas pelos policiais durante operação estariam sendo usadas para crimes30BPM
Duas motocicletas são apreendidas durante operação em Teresópolis
Veículos foram encontrados com irregularidades durante ação da Polícia Militar nas localidades de Paineiras e Muqui
Homem é preso com arma e drogas no interior de Teresópolis
Durante abordagem a veículo, policiais também encontraram R$ 565 em dinheiro, papel seda e triturador
Incêndio atinge vegetação no Parque do Imbuí, em Teresópolis
Combate ao fogo continua nesta sexta-feira (21); causas ainda estão sendo apuradas
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Teresópolis
Acidente aconteceu na Avenida Oliveira Botelho, em frente à Feirinha do Alto; vítima foi socorrida em estado grave
Teresópolis tem quatro fontes com água imprópria para consumo
Análise foi divulgada na quarta-feira (13)
Feira do Livro e da Cultura reúne atrações gratuitas até sábado
Na Feso Pro Arte e com entrada gratuita, FLICT celebra a obra de Eliseu Visconti
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