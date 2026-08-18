Escritores, ilustradores, educadores, artistas, estudantes e leitores: todos em um mesmo espaço, celebrando a arte das palavras e a cultura brasileira.Reprodução IG Pro Arte
Nesta edição, a FLICT tem como inspiração o tema "Eliseu Visconti – A Arte em Movimento", homenageando um dos maiores nomes das artes visuais brasileiras. Reconhecido por transformar cores, luz e movimento em emoção, Visconti inspira uma edição que propõe o diálogo entre diferentes linguagens artísticas, celebrando a literatura como a arte das palavras, capaz de sensibilizar, despertar a imaginação, preservar memórias e transformar vidas.
Durante o evento, o Centro Cultural Feso Pro Arte será transformado em um grande circuito de experiências literárias e culturais. A programação reunirá escritores, ilustradores, educadores, artistas, pesquisadores, editoras, livrarias, estudantes e leitores em uma intensa agenda de atividades distribuídas por diferentes espaços do centro cultural.
O Salão Nobre receberá espetáculos de teatro infantil, aproximando as crianças do universo da literatura por meio das artes cênicas. Nas Galerias Digitais, o público poderá participar de visitas mediadas à exposição digital e imersiva "Os Modernos", proporcionando uma experiência sensorial que dialoga com o tema da feira.
O Centro de Documentação e Memória (CDOME) será dedicado aos lançamentos de livros, sessões de autógrafos, encontros com autores e contações de histórias, fortalecendo o contato direto entre escritores e leitores.
O programa Pro Arte Educativo oferecerá uma programação especialmente voltada para crianças, jovens e educadores, com salas temáticas e oficinas de teatro, artes visuais, alimentação saudável, meio ambiente, mediação de leitura e cineclube, promovendo experiências criativas e educativas.
A feira contará ainda com uma Tenda Cultural, onde acontecerão apresentações artísticas, recreação, intervenções culturais e shows, além de um espaço de alimentação preparado para acolher o público durante toda a programação.
Ao longo do evento também serão realizadas rodas de conversa, mesas temáticas, masterclasses, encontros literários, debates, oficinas e atividades formativas, no campus Unifeso e em painéis on-line pelo canal do youtube da Feso Pro Arte, promovendo o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e incentivando a reflexão sobre literatura, cultura, educação, patrimônio, sustentabilidade e cidadania.
Com forte caráter educativo, a II FLICT receberá centenas de estudantes da rede pública e privada de ensino, fortalecendo a formação de leitores e ampliando o acesso de crianças e jovens às múltiplas manifestações culturais. A feira também busca valorizar escritores locais, incentivar a circulação de obras literárias e aproximar a comunidade dos processos de criação artística.
Mais do que uma feira do livro, a II FLICT propõe uma experiência cultural integrada, onde literatura, memória, arte e educação se encontram para inspirar novas histórias. Ao celebrar o legado de Eliseu Visconti, o evento reafirma que a arte, seja por meio das imagens ou das palavras, continua sendo um instrumento de transformação social, construção de conhecimento e fortalecimento da cultura brasileira.
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