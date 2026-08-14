Imóveis foram interditados por precaução e as famílias foram encaminhadas para o Aluguel SocialReprodução SL Notícias
Defesa Civil interdita sete imóveis na Beira Linha
Famílias deixaram as casas após relatos de movimentação nas estruturas; não houve desabamento nem registro de vítimas
Teresópolis supera R$ 50 milhões em investimentos federais
Recursos federais fortalecem saúde, assistência social, esporte, agricultura, Defesa Civil e segurança pública no município
30º BPM troca comando em momento delicado para a segurança de Teresópolis
Já prevista após um ano do Cel. Christof no posto, mudança ocorre após uma sequência de crimes incomuns nos últimos dias
Comércio de Teresópolis fecha dia 17 de agosto pelo Dia do Comerciário
Sesc Teresópolis prepara programação especial gratuita para comerciários no domingo (16)
Polícia identifica suspeitos de assassinato na Beira Linha
Investigação aponta possível disputa entre facções pelo crime; segundo o 30º BPM, prisão dos envolvidos é questão de tempo
Teresópolis cai de 18º para 49º lugar no ranking estadual do IDEB
Macuco, com 6,4, e Trajano de Moraes, com 6,8, estão entre as cidades que superaram o resultado de 5,9 registrado pelo município
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