Imagem ilustrativa escola municipal - PMT

Imagem ilustrativa escola municipalPMT

Publicado 12/08/2026 10:30 | Atualizado 12/08/2026 16:12

Teresópolis registrou IDEB de 5,9 nos Anos Iniciais da Rede Municipal de Ensino em 2025. Divulgado no último dia 6 de agosto, o resultado coloca o município na 49ª posição entre as cidades fluminenses com resultados registrados no indicador, segundo os dados da edição de 2025.

Apesar de estar entre os municípios de maior população e estrutura administrativa da Região Serrana, Teresópolis ficou atrás de diversas cidades de menor porte no ranking estadual. A comparação chama atenção principalmente porque municípios com redes de ensino menores alcançaram resultados superiores.

Macuco, por exemplo, registrou IDEB de 6,4, ficando na 16ª posição do estado. Trajano de Moraes alcançou 6,8, enquanto São José de Ubá chegou a 7,3, uma das maiores notas do Rio de Janeiro. Nova Friburgo também apresentou desempenho superior ao de Teresópolis, com 6,6, ocupando a 10ª colocação.

O resultado de Teresópolis também precisa ser analisado dentro da própria série histórica. Em 2005, o município registrou IDEB de 3,9. O índice subiu para 4,2 em 2007, 5,4 em 2009 e 5,7 em 2011. Em 2013, ficou em 5,5 e, em 2015, chegou a 5,6. Em 2019, Teresópolis alcançou 6,0, até então a maior nota da série. O índice caiu para 5,7 em 2021, período posterior à pandemia, e chegou a 5,8 em 2023. Em 2025, houve uma recuperação para 5,9, mas o resultado ainda ficou 0,1 ponto abaixo do registrado em 2019.

Comparação com municípios menores

A diferença aparece com mais clareza quando o resultado de Teresópolis é colocado ao lado de municípios de menor porte populacional. Macuco, com 6,4, ficou cinco décimos acima. Trajano de Moraes, com 6,8, registrou nove décimos a mais. São José de Ubá, com 7,3, ficou 1,4 ponto acima.

A comparação não significa, por si só, que a estrutura ou os investimentos educacionais sejam equivalentes entre os municípios. O IDEB é um indicador específico, calculado a partir do desempenho dos estudantes nas avaliações do Saeb e dos dados de aprovação escolar. Ainda assim, as diferenças entre cidades levantam questões sobre os fatores que contribuem para os resultados das redes municipais.

O desempenho coloca em evidência um desafio para a rede municipal de Teresópolis: recuperar o patamar alcançado em 2019 e avançar nos próximos ciclos do indicador.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RECONHECE DESAFIOS



Em resposta ao O DIA, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que o IDEB deve ser entendido como um indicador para orientar ações pedagógicas e de gestão, e não apenas como uma nota classificatória. A pasta destacou o desempenho de escolas acima da média nacional e avanços significativos em algumas unidades, como a Antônio Custódio, que passou de 5,7 para 7,1 nos Anos Iniciais. Nos Anos Finais, reconheceu que Teresópolis avançou menos que a média estadual, mas ressaltou o resultado da Ginda Bloch, que alcançou índice superior ao do Estado.



A SME também afirmou que os resultados que preocupam serão analisados individualmente, considerando a realidade de cada unidade. Segundo a pasta, os dados serão utilizados para identificar dificuldades, compartilhar práticas bem-sucedidas e definir novas estratégias. A Secretaria citou ainda investimentos em infraestrutura, reabertura de escolas, alimentação, uniformes, materiais e formação continuada como medidas que, na avaliação da pasta, podem contribuir para uma evolução mais significativa no próximo ciclo do IDEB.