Imagem ilustrativa escola municipalPMT
Macuco, por exemplo, registrou IDEB de 6,4, ficando na 16ª posição do estado. Trajano de Moraes alcançou 6,8, enquanto São José de Ubá chegou a 7,3, uma das maiores notas do Rio de Janeiro. Nova Friburgo também apresentou desempenho superior ao de Teresópolis, com 6,6, ocupando a 10ª colocação.
A diferença aparece com mais clareza quando o resultado de Teresópolis é colocado ao lado de municípios de menor porte populacional. Macuco, com 6,4, ficou cinco décimos acima. Trajano de Moraes, com 6,8, registrou nove décimos a mais. São José de Ubá, com 7,3, ficou 1,4 ponto acima.
Em resposta ao O DIA, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que o IDEB deve ser entendido como um indicador para orientar ações pedagógicas e de gestão, e não apenas como uma nota classificatória. A pasta destacou o desempenho de escolas acima da média nacional e avanços significativos em algumas unidades, como a Antônio Custódio, que passou de 5,7 para 7,1 nos Anos Iniciais. Nos Anos Finais, reconheceu que Teresópolis avançou menos que a média estadual, mas ressaltou o resultado da Ginda Bloch, que alcançou índice superior ao do Estado.
A SME também afirmou que os resultados que preocupam serão analisados individualmente, considerando a realidade de cada unidade. Segundo a pasta, os dados serão utilizados para identificar dificuldades, compartilhar práticas bem-sucedidas e definir novas estratégias. A Secretaria citou ainda investimentos em infraestrutura, reabertura de escolas, alimentação, uniformes, materiais e formação continuada como medidas que, na avaliação da pasta, podem contribuir para uma evolução mais significativa no próximo ciclo do IDEB.
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