Cerimônia de Troca de comando. Da esquerda para a direita, o novo comandante do 30ºBPM, Ten. Cel Moreira, o Comandante do 7ºCPA Cel Ronaldo e Cel Christoph, que deixa o carg0.Jannaina Costa
30º BPM troca comando em momento delicado para a segurança de Teresópolis
Já prevista após um ano do Cel. Christof no posto, mudança ocorre após uma sequência de crimes incomuns nos últimos dias
Polícia identifica suspeitos de assassinato na Beira Linha
Investigação aponta possível disputa entre facções pelo crime; segundo o 30º BPM, prisão dos envolvidos é questão de tempo
Teresópolis cai de 18º para 49º lugar no ranking estadual do IDEB
Macuco, com 6,4, e Trajano de Moraes, com 6,8, estão entre as cidades que superaram o resultado de 5,9 registrado pelo município
Concurso da Prefeitura de Teresópolis tem prazo prorrogado até novembro
Banca Instituto de Seleção e Tecnologia já definida
Homem é assassinado a tiros na Beira Linha, em Teresópolis
Jovem de 24 anos identificado como Yuri foi alvo de 12 disparos na noite desta terça-feira (11) na comunidade
Detran-RJ interdita ferro-velho irregular em Teresópolis
Peças de veículos roubados foram encontradas no local
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