Cerimônia de Troca de comando. Da esquerda para a direita, o novo comandante do 30ºBPM, Ten. Cel Moreira, o Comandante do 7ºCPA Cel Ronaldo e Cel Christoph, que deixa o carg0. - Jannaina Costa

Cerimônia de Troca de comando. Da esquerda para a direita, o novo comandante do 30ºBPM, Ten. Cel Moreira, o Comandante do 7ºCPA Cel Ronaldo e Cel Christoph, que deixa o carg0.Jannaina Costa

Publicado 13/08/2026 12:00 | Atualizado 13/08/2026 12:24

Nesta quinta-feira (13), foi realizada a solenidade de Passagem de Comando do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM). Deixa o comando o coronel Christoph, que completou um ano à frente da unidade. Quem assume o posto é o tenente-coronel Rodrigo Ferreira Moreira, que estava no Estado Maior Geral da PMERJ.

A mudança ocorre em um momento delicado para a segurança pública de Teresópolis. Nos últimos dias, a cidade registrou dois crimes considerados fora do padrão histórico do município: os disparos contra um motorista de aplicativo na Barra do Imbuí e o homicídio ocorrido na região da Beira Linha. Os casos mobilizaram as forças de segurança e chamaram a atenção pela violência empregada.

Apesar dos episódios recentes, o coronel Christof encerra o período de um ano no comando do 30º BPM com os principais indicadores de criminalidade do município em situação positiva. Os resultados foram apresentados em reportagem de O Dia, que mostrou o desempenho da unidade e a manutenção dos índices dentro das metas estabelecidas.

Durante sua gestão, o batalhão também alcançou, no primeiro semestre de 2026, as metas estabelecidas nos indicadores do Instituto de Segurança Pública (ISP), com desempenho de 120% no conjunto dos indicadores avaliados.

O novo comandante, tenente-coronel Rodrigo Ferreira Moreira, tem experiência em diferentes funções na Polícia Militar. Antes do Estado Maior, foi subcomandante do 39º BPM, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, diretor do Depósito Central de Munições (DCMUN), comandante do 11º BPM, em Nova Friburgo, e comandante da Recom -Recom - Batalhão de Rondas Especializadas e Controle de Multidão.



Ten. Cel. Rodrigo Moreira estava lotado no Estado Maior Geral da PMERJ Reprodução IG Recom