Motocicleta usada no crime apreendida pela PM30BPM
De acordo com informações da polícia, equipes avançaram na identificação dos envolvidos e chegaram até a residência da mãe de um dos suspeitos. As buscas continuam para localizar os autores do homicídio.
Segundo o comandante do 30º BPM, coronel Christoph, a prisão dos envolvidos é considerada uma questão de tempo.
O crime aconteceu por volta das 20h. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. O passageiro desceu armado e efetuou diversos disparos contra a vítima. Durante o ataque, moradores e pedestres correram para se proteger.
Os tiros também atingiram imóveis e veículos estacionados na região. Um dos disparos danificou uma tubulação de água e a instalação elétrica de uma residência.
Disputa entre facções
A principal linha de investigação considera que o homicídio possa estar relacionado à disputa territorial entre grupos criminosos que atuam em Teresópolis.
Segundo informações obtidas pela reportagem, a investigação trabalha com a hipótese de que a ordem para o crime, que teria como tenha partido de Bruno Sequeira, conhecido como Bruno Morrão, apontado como uma das lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP) no município.
Bruno Morrão foi preso em setembro de 2024, em uma operação que envolveu forças de segurança de Teresópolis e da capital. À época, ele era apontado como uma das lideranças do crime organizado e do tráfico de drogas no município.
Do outro lado da disputa está Carlos Eduardo Santos da Silva, conhecido como Gorilão, apontado pelo Ministério Público como uma das principais lideranças do Comando Vermelho no interior do estado.
Polícia identifica suspeitos de assassinato na Beira Linha
Investigação aponta possível disputa entre facções pelo crime; segundo o 30º BPM, prisão dos envolvidos é questão de tempo
Teresópolis cai de 18º para 49º lugar no ranking estadual do IDEB
Macuco, com 6,4, e Trajano de Moraes, com 6,8, estão entre as cidades que superaram o resultado de 5,9 registrado pelo município
Concurso da Prefeitura de Teresópolis tem prazo prorrogado até novembro
Banca Instituto de Seleção e Tecnologia já definida
Homem é assassinado a tiros na Beira Linha, em Teresópolis
Jovem de 24 anos identificado como Yuri foi alvo de 12 disparos na noite desta terça-feira (11) na comunidade
Detran-RJ interdita ferro-velho irregular em Teresópolis
Peças de veículos roubados foram encontradas no local
Sincomércio é homenageado pelo 30º BPM por parceria pela segurança
Homenagem reuniu representantes do poder público, sociedade civil e Polícia Militar em reconhecimento ao trabalho conjunto pela segurança de Teresópolis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.