Motocicleta usada no crime apreendida pela PM - 30BPM

Motocicleta usada no crime apreendida pela PM30BPM

Publicado 12/08/2026 12:07 | Atualizado 12/08/2026 13:52

A Polícia Civil e a Polícia Militar já identificaram os suspeitos de participação no assassinato de um jovem de 24 anos, ocorrido na noite desta terça-feira (11), na Rua Paraná, no bairro Beira Linha, em Teresópolis. A motocicleta que teria sido utilizada pelos criminosos durante a execução também já foi apreendida.



De acordo com informações da polícia, equipes avançaram na identificação dos envolvidos e chegaram até a residência da mãe de um dos suspeitos. As buscas continuam para localizar os autores do homicídio.



Segundo o comandante do 30º BPM, coronel Christoph, a prisão dos envolvidos é considerada uma questão de tempo.



O crime aconteceu por volta das 20h. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. O passageiro desceu armado e efetuou diversos disparos contra a vítima. Durante o ataque, moradores e pedestres correram para se proteger.



Os tiros também atingiram imóveis e veículos estacionados na região. Um dos disparos danificou uma tubulação de água e a instalação elétrica de uma residência.

Segundo fontes ouvidas pelo O DIA, o alvo dos criminosos seria o traficante Natan Sujeirinha, que já estaria na mira de criminosos há bastante tempo. Natan estaria na cena do crime e seria o homem que aparece correndo e escapando dos disparos.



Disputa entre facções



A principal linha de investigação considera que o homicídio possa estar relacionado à disputa territorial entre grupos criminosos que atuam em Teresópolis.



Segundo informações obtidas pela reportagem, a investigação trabalha com a hipótese de que a ordem para o crime, que teria como tenha partido de Bruno Sequeira, conhecido como Bruno Morrão, apontado como uma das lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP) no município.



Bruno Morrão foi preso em setembro de 2024, em uma operação que envolveu forças de segurança de Teresópolis e da capital. À época, ele era apontado como uma das lideranças do crime organizado e do tráfico de drogas no município.



Do outro lado da disputa está Carlos Eduardo Santos da Silva, conhecido como Gorilão, apontado pelo Ministério Público como uma das principais lideranças do Comando Vermelho no interior do estado.

Ambos os criminosos foram transferidos para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), no presídio de segurança máxima Bangu 1, com a finalidade de impedir novas ordens e estancar as ações criminosas em Teresópolis.



Até o momento, a vítima fatal do crime não foi relacionada a atuações criminosas.