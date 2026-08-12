Dia 16, das 12h às 17h, o Sesc na Várzea terá variada programação gratuita - Site Sesc RJ

Dia 16, das 12h às 17h, o Sesc na Várzea terá variada programação gratuitaSite Sesc RJ

Publicado 12/08/2026 15:00 | Atualizado 13/08/2026 12:26

O comércio de Teresópolis terá as atividades suspensas na próxima segunda-feira (17), em razão do Dia do Comerciário. A data é dedicada aos trabalhadores do setor e integra o calendário de celebrações da categoria.



Com o feriado, os estabelecimentos comerciais não deverão funcionar na segunda-feira. A orientação é que consumidores antecipem suas compras ou confirmem previamente o funcionamento de cada estabelecimento.



SESC TERÁ PROGRAMAÇÃO ESPECIAL GRATUITA E FEIJOADA NO BISTRÔ





Das 12h às 17h, a programação na unidade do Sesc na Várzea terá Arena Gamer, Espaço Baby, Bobbie Goods Sesc, Massinha, Jogos Antigos e Oficina de Suportes Personalizados para Livros. No Bistrô Sesc, será servida uma feijoada com show de samba do grupo CDC por adesão, no valor de R$ 58,00. A data também será marcada por uma programação especial voltada aos trabalhadores do comércio. O Sesc Teresópolis prepara atividades para os comerciários no domingo (16), antecipando as comemorações pelo Dia do Comerciário.Das 12h às 17h, a programação na unidade do Sesc na Várzea terá Arena Gamer, Espaço Baby, Bobbie Goods Sesc, Massinha, Jogos Antigos e Oficina de Suportes Personalizados para Livros. No Bistrô Sesc, será servida uma feijoada com show de samba do grupo CDC por adesão, no valor de R$ 58,00.

“Nosso agradecimento aos comerciários de Teresópolis pelo trabalho, pela dedicação e por fazerem o comércio da nossa cidade acontecer todos os dias. O Dia do Comerciário é uma oportunidade de reconhecer essa contribuição e também de proporcionar um momento de lazer e descanso para esses profissionais e suas famílias. A programação preparada pelo Sesc oferece opções gratuitas de lazer e convivência para a categoria como uma forma de celebrar, valorizar e retribuir um pouco de tudo o que os comerciários fazem pelo nosso comércio”, comentou o presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein.

FERIADO LOCAL SEGUE CONVENÇÃO COLETIVA



O Dia do Comerciário é celebrado em 30 de outubro no calendário nacional, mas a categoria possui datas específicas para a comemoração e funcionamento do comércio definidas por convenções coletivas em diferentes localidades.



Em Teresópolis, o feriado é celebrado anualmente na terceira segunda-feira de agosto, seguindo as regras estabelecidas para a categoria no município. O mesmo acontece em outros municípios serranos, como Nova Friburgo e região.