Dia 16, das 12h às 17h, o Sesc na Várzea terá variada programação gratuitaSite Sesc RJ
Com o feriado, os estabelecimentos comerciais não deverão funcionar na segunda-feira. A orientação é que consumidores antecipem suas compras ou confirmem previamente o funcionamento de cada estabelecimento.
Das 12h às 17h, a programação na unidade do Sesc na Várzea terá Arena Gamer, Espaço Baby, Bobbie Goods Sesc, Massinha, Jogos Antigos e Oficina de Suportes Personalizados para Livros. No Bistrô Sesc, será servida uma feijoada com show de samba do grupo CDC por adesão, no valor de R$ 58,00.
O Dia do Comerciário é celebrado em 30 de outubro no calendário nacional, mas a categoria possui datas específicas para a comemoração e funcionamento do comércio definidas por convenções coletivas em diferentes localidades.
Em Teresópolis, o feriado é celebrado anualmente na terceira segunda-feira de agosto, seguindo as regras estabelecidas para a categoria no município. O mesmo acontece em outros municípios serranos, como Nova Friburgo e região.
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