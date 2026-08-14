Deputado federal Hugo Leal - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Deputado federal Hugo LealFoto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Publicado 14/08/2026 14:49 | Atualizado 14/08/2026 16:25

Teresópolis recebeu, ao longo dos últimos anos, mais de R$ 50 milhões em recursos destinados por meio de emendas parlamentares de autoria do deputado federal Hugo Leal. Os valores contemplam diferentes áreas da administração pública, entre elas saúde, assistência social, esporte, agricultura, Defesa Civil e segurança pública.

Em 2025, os registros de prestação de contas indicam cerca de R$ 8,9 milhões em recursos destinados ao município. Na área da saúde, foram R$ 1 milhão para o custeio da Atenção Primária e R$ 3,528 milhões para o custeio da assistência hospitalar e ambulatorial. O histórico também inclui recursos para média e alta complexidade, aquisição de equipamentos e estrutura da rede de saúde, com repasses ao Fundo Municipal de Saúde e à Congregação de Santa Catarina.

Para 2026, estão previstas novas destinações. Entre elas, estão R$ 1.252.007 para a aquisição de um mamógrafo e R$ 500 mil para a reforma do Campo de Albuquerque. Somadas, as duas emendas representam R$ 1.752.007 destinados ao município neste ano.

“São recursos destinados a áreas importantes para o município. Na saúde, a aquisição do mamógrafo permitirá ampliar a estrutura disponível para exames e contribuir para o diagnóstico e a prevenção do câncer de mama”, afirma Hugo Leal.

Na assistência social, foram destinados R$ 500 mil em 2025 para entidades socioassistenciais do município. Entre as instituições contempladas estão APAE, CAMP, Casa do Pequeno Trabalhador, Instituição Maria de Nazareth – Casa da Mãe Pobre e Associação Troca de Experiências e Integração entre Amigos de Autistas de Teresópolis.

Em 2022 e 2024, os registros de prestação de contas apontam outros R$ 2,35 milhões destinados a instituições como APAE, CAMP, Casa São Vicente, Lar Tia Anastácia, Mansão dos Velhinhos e TEIAA.

Também em 2025, foram destinados R$ 1 milhão para a aquisição de equipamentos para a Defesa Civil, além de recursos para agricultura e infraestrutura esportiva. Na área do esporte, os investimentos incluem recursos relacionados ao Ginásio Pedrão, academias ao ar livre e iniciativas como o Projeto ECOAR, que tem previsão de ampliação com novos núcleos em 2026.

Ao longo dos anos, as emendas destinadas ao município também contemplaram a aquisição de viaturas e equipamentos para a Guarda Municipal, custeio da rede de saúde, equipamentos para agricultura, infraestrutura esportiva e apoio a instituições sociais.

“Nosso trabalho também envolve acompanhar a execução dos recursos destinados, para que eles possam ser aplicados de acordo com a finalidade prevista. A destinação de emendas permite apoiar diferentes áreas e projetos do município”, afirma o deputado.