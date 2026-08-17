Teresópolis tem 133.424 eleitores aptos a votar - Senado Federal Site

Teresópolis tem 133.424 eleitores aptos a votarSenado Federal Site

Publicado 17/08/2026 10:56

Eleitores de Teresópolis terão atendimento da Justiça Eleitoral aos fins de semana durante o período que antecede as eleições de 2026. A 195ª Zona Eleitoral está entre as unidades incluídas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) na escala de plantões de agosto.

O atendimento começou neste sábado (15) e ocorre das 14h às 19h, aos sábados, domingos e feriados. Segundo o TRE-RJ, o funcionamento especial está previsto até 9 de novembro, durante o período eleitoral.

Em Teresópolis, que tem 133.424 eleitores aptos a votar, as 38ª e 195ª Zonas Eleitorais funcionam atualmente no quarto andar do Fórum da Comarca, em Agriões. O endereço é Rua Carmela Dutra, 640, próximo à Prefeitura.

A mudança para o Fórum ocorreu entre o fim de 2024 e o início de 2025. Na época, a 38ª Zona passou a funcionar no segundo andar e a 195ª no quarto andar. Posteriormente, as duas unidades passaram a concentrar o atendimento no quarto andar do prédio.

Plantão faz parte da preparação para as eleições

A abertura das zonas eleitorais aos fins de semana ocorre em todo o estado dentro de uma programação especial da Justiça Eleitoral. Em agosto, o TRE-RJ relacionou dezenas de zonas que terão plantão, entre elas a 195ª de Teresópolis, a 26ª de Nova Friburgo e a 65ª de Petrópolis.

O primeiro turno das eleições gerais de 2026 será realizado em 4 de outubro. Na votação, os eleitores escolherão presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual.

O cadastro eleitoral, no entanto, está fechado desde 7 de maio. O prazo para tirar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, alterar dados cadastrais ou regularizar pendências terminou em 6 de maio.

Dúvidas podem ser tiradas pelo WhatsApp

Mesmo fora do atendimento presencial, o eleitor pode procurar a Justiça Eleitoral pelos canais digitais. O WhatsApp do TRE-RJ funciona 24 horas por dia pelo número (21) 3436-9000.

O Disque TRE-RJ funciona atualmente de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h. A partir de 5 de setembro, o serviço também terá atendimento aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h, pelo mesmo número.

A recomendação da Justiça Eleitoral é que os eleitores consultem previamente sua situação eleitoral e, mais próximo da votação, confirmem o local onde deverão votar.