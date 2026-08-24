Material apreendido durante abordagem policial em Bonsucesso - Divulgação 30BPM

Material apreendido durante abordagem policial em BonsucessoDivulgação 30BPM

Publicado 24/08/2026 11:34

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (23), após uma abordagem da Polícia Militar na região de Bonsucesso, em Teresópolis. Quatro pessoas estavam no veículo abordado.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando chamou a atenção dos policiais um carro que passou mais de uma vez pela viatura, em velocidade considerada incompatível com a via. O veículo entrou posteriormente nos fundos de um posto de combustíveis, onde os ocupantes foram abordados.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Já na busca realizada no interior do carro, acompanhada pelo condutor, os policiais localizaram uma pequena bolsa com aproximadamente 18 gramas de maconha, além de seda e um triturador.

Na sequência, durante buscas no entorno do veículo, foi encontrado um revólver calibre .32 carregado com seis munições. Segundo o registro policial, um dos ocupantes assumiu a propriedade da arma e afirmou que estaria sendo ameaçado por outra pessoa.

Os quatro envolvidos foram encaminhados à 110º DP (Teresópolis) para prestar esclarecimentos. Após a análise da ocorrência, o homem apontado como proprietário da arma permaneceu preso. Os outros três foram ouvidos e liberados.

Ainda de acordo com a PM, havia informações anteriores sobre um possível envolvimento do homem preso com o tráfico de drogas na região. A informação consta no relato da ocorrência e deverá ser apurada durante a investigação.

Além da arma e das drogas, os policiais encontraram R$ 565 em dinheiro. O valor foi apresentado na delegacia e ficou sob responsabilidade de um dos envolvidos.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Teresópolis.







