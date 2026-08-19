Fonte Judith, no bairro Alto, em Teresópolis - Divulgação

Fonte Judith, no bairro Alto, em TeresópolisDivulgação

Publicado 19/08/2026 14:59

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água, realizado na última quinta-feira, (13), em 12 fontes da cidade. Pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano, da Secretaria Municipal de Saúde, a maior parte apresentou resultado próprio para consumo, incluindo as fontes Saúde, 7 Tanques, Judith, Amélia, Granja Guarani, Santa Ângela, São Sebastião e Santa. Por outro lado, quatro fontes foram classificadas como impróprias para consumo: Tijuca, Perpétuo, Brahma e Taumaturgo. A classificação indica que, no período da análise, essas fontes apresentaram resultados que não atendem aos parâmetros estabelecidos para o consumo, sendo necessária atenção antes da utilização da água para ingestão.

Como a água pode sofrer variações de potabilidade, devido a alterações climáticas e do ambiente do entorno onde as fontes se localizam, os usuários são orientados a sempre ferver ou filtrar e clorar a água antes de ser consumida. Sendo assim, após filtração, devem ser adicionadas duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% (água sanitária) para cada litro de água. Depois, espera-se 30 minutos antes de utilizar. O procedimento atende a Portaria 2.914/2011, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e a vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

O monitoramento microbiológico da água das fontes da cidade é feito por equipe do Programa Vigiágua, setor ligado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. Atendendo determinação do Ministério da Saúde, o acompanhamento é periódico, a fim de garantir que a água consumida pela população atenda ao padrão e normas estabelecidas na legislação vigente.