Fonte Judith, no bairro Alto, em TeresópolisDivulgação
Teresópolis tem quatro fontes com água imprópria para consumo
Análise foi divulgada na quarta-feira (13)
Feira do Livro e da Cultura reúne atrações gratuitas até sábado
Na Feso Pro Arte e com entrada gratuita, FLICT celebra a obra de Eliseu Visconti
Justiça Eleitoral tem plantão aos fins de semana em Teresópolis
Dúvidas também podem ser tiradas pelo WhatsApp do TRE local
Defesa Civil interdita sete imóveis na Beira Linha
Famílias deixaram as casas após relatos de movimentação nas estruturas; não houve desabamento nem registro de vítimas
Teresópolis supera R$ 50 milhões em investimentos federais
Recursos federais fortalecem saúde, assistência social, esporte, agricultura, Defesa Civil e segurança pública no município
30º BPM troca comando em momento delicado para a segurança de Teresópolis
Já prevista após um ano do Cel. Christof no posto, mudança ocorre após uma sequência de crimes incomuns nos últimos dias
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.