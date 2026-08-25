A Faetec Teresópolis fica localizada no Ciep da Barra do ImbuíBRUNO NEPOMUCENO
Faetec abre 1,5 mil vagas temporárias com oportunidades para Teresópolis
Processo seletivo para profissionais da Educação também contempla outros municípios da Região Serrana; salários chegam a R$ 4 mil
Teresópolis integra programa do Sebrae para desenvolvimento regional
Iniciativa reúne lideranças de sete municípios e busca construir uma agenda conjunta para estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento regional
Parque Estadual dos Três Picos ganha mais 211 hectares em Teresópolis
Área de fazenda será incorporada ao parque após compensação ambiental ligada à supressão de vegetação em Búzios
Duas motocicletas são apreendidas durante operação em Teresópolis
Veículos foram encontrados com irregularidades durante ação da Polícia Militar nas localidades de Paineiras e Muqui
Homem é preso com arma e drogas no interior de Teresópolis
Durante abordagem a veículo, policiais também encontraram R$ 565 em dinheiro, papel seda e triturador
Incêndio atinge vegetação no Parque do Imbuí, em Teresópolis
Combate ao fogo continua nesta sexta-feira (21); causas ainda estão sendo apuradas
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