A Faetec Teresópolis fica localizada no Ciep da Barra do Imbuí - BRUNO NEPOMUCENO

A Faetec Teresópolis fica localizada no Ciep da Barra do ImbuíBRUNO NEPOMUCENO

Publicado 25/08/2026 10:05

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abriu processo seletivo simplificado para 1.536 contratações temporárias de profissionais da Educação em todo o estado. Teresópolis está entre os municípios da Região Serrana contemplados pelo edital.

As oportunidades são para professor Faetec I, professor orientador educacional e professor supervisor educacional. A remuneração pode chegar a R$ 4.006,64, de acordo com o cargo e a carga horária.

Na Região Serrana, o edital organiza os municípios em duas áreas. A Serrana I inclui Teresópolis, Nova Friburgo, Bom Jardim, Carmo, Duas Barras e Sumidouro. Já a Serrana II reúne Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Trajano de Moraes.

O edital não estabelece, no quadro regional, um número específico de vagas para cada município. A distribuição ocorre de acordo com as necessidades da rede e as regras do processo seletivo.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até 2 de setembro de 2026, às 19h pelo site da própria instituição . A seleção será feita por análise de títulos e experiência profissional, sem prova objetiva.

O resultado preliminar está previsto para 3 de setembro, enquanto a divulgação do resultado final e a homologação devem ocorrer em 7 de setembro. As primeiras convocações estão previstas para começar em 11 de setembro.