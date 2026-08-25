A Faetec Teresópolis fica localizada no Ciep da Barra do ImbuíBRUNO NEPOMUCENO

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Jannaina Costa
A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abriu processo seletivo simplificado para 1.536 contratações temporárias de profissionais da Educação em todo o estado. Teresópolis está entre os municípios da Região Serrana contemplados pelo edital.
As oportunidades são para professor Faetec I, professor orientador educacional e professor supervisor educacional. A remuneração pode chegar a R$ 4.006,64, de acordo com o cargo e a carga horária.
Na Região Serrana, o edital organiza os municípios em duas áreas. A Serrana I inclui Teresópolis, Nova Friburgo, Bom Jardim, Carmo, Duas Barras e Sumidouro. Já a Serrana II reúne Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Trajano de Moraes.
O edital não estabelece, no quadro regional, um número específico de vagas para cada município. A distribuição ocorre de acordo com as necessidades da rede e as regras do processo seletivo.
Inscrições
As inscrições podem ser realizadas até 2 de setembro de 2026, às 19h pelo site da própria instituição. A seleção será feita por análise de títulos e experiência profissional, sem prova objetiva.
O resultado preliminar está previsto para 3 de setembro, enquanto a divulgação do resultado final e a homologação devem ocorrer em 7 de setembro. As primeiras convocações estão previstas para começar em 11 de setembro.
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