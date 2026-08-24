Mais do que reunir empresários, a proposta é formar uma rede de lideranças com capacidade de articulação e influência em diferentes áreas da sociedade - Sebrae RJ

Mais do que reunir empresários, a proposta é formar uma rede de lideranças com capacidade de articulação e influência em diferentes áreas da sociedadeSebrae RJ

Publicado 24/08/2026 14:58 | Atualizado 25/08/2026 09:46

Teresópolis está entre os municípios que integram o novo programa Território Empreendedor, lançado pelo Sebrae Rio para a Região Serrana, na última sexta-feira (21), no Nova Friburgo Country Clube. A iniciativa reúne representantes de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Cordeiro, Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis em uma proposta de construção conjunta de estratégias para o desenvolvimento econômico e social da região.



O lançamento marcou o início de uma jornada que pretende aproximar empreendedores, lideranças empresariais, poder público, instituições de ensino, terceiro setor e outros representantes da sociedade. A proposta é discutir os principais desafios e potencialidades dos municípios e construir uma agenda de ações de longo prazo.



O programa utiliza a metodologia LIDER – Liderança para o Desenvolvimento Regional, do Sebrae, que busca estimular a atuação integrada das lideranças locais na identificação de oportunidades e na elaboração de estratégias capazes de gerar resultados para os territórios.



Teresópolis representada por lideranças do setor produtivo



Entre os participantes do programa estão representantes de Teresópolis, que passam a integrar as discussões sobre o futuro da Região Serrana. No Comitê Organizador, estão Rogério Branco, CEO da Gênesis Empreendimentos; Pedro Alves, presidente da Aciat; e Ladmir Carvalho, CEO da Alterdata Software. Esses líderes foram escolhidos a partir de sua atuação e representatividade nos diferentes setores da sociedade.

Para Rogério Branco, a participação no programa representa uma oportunidade de contribuir com uma visão empresarial para o planejamento do futuro da Região Serrana. “É muito importante participar de uma iniciativa que nos convida a pensar o desenvolvimento da região de forma integrada. Precisamos olhar para além dos nossos próprios negócios e contribuir para a construção de um ambiente que favoreça o empreendedorismo, a geração de empregos e novos investimentos. Teresópolis tem um enorme potencial, e participar dessa discussão é uma oportunidade de ajudar a transformar esse potencial em desenvolvimento para toda a região”, avalia.

Cada membro do comitê organizador também convidou outras lideranças locais para integrar o programa, como foi o caso do presidente do Sincomércio de Teresópolis, Igor Edelstein.



“Participar do Território Empreendedor é uma oportunidade de levar a visão do comércio e dos serviços de Teresópolis para uma discussão mais ampla sobre o futuro da Região Serrana. Muitos dos desafios que enfrentamos, como infraestrutura, qualificação profissional, mobilidade e melhoria do ambiente de negócios, não terminam na divisa de um município. Precisamos construir soluções de forma integrada, aproximando o setor produtivo, o poder público e as instituições. Teresópolis tem muito a contribuir e também muito a ganhar com essa articulação regional”, afirma Igor.



Uma agenda que ultrapassa os limites dos municípios



A proposta do Território Empreendedor é justamente trabalhar com uma visão regional. Em vez de discutir o desenvolvimento de cada cidade de maneira isolada, o programa busca identificar vocações e desafios compartilhados e estimular a criação de estratégias conjuntas.



Os encontros presenciais estão previstos entre agosto de 2026 e março de 2027. Ao longo desse período, os participantes deverão avançar na construção de uma agenda estratégica para a Região Serrana, a partir das discussões e contribuições das lideranças envolvidas.



Para Teresópolis, a participação representa uma oportunidade de ampliar sua presença nas discussões regionais e contribuir com a experiência de seu setor produtivo na construção de propostas que possam beneficiar não apenas os empreendedores locais, mas o conjunto da economia serrana.



A expectativa é que a aproximação entre os municípios fortaleça uma atuação coordenada e estimule novas oportunidades de negócios, parcerias e iniciativas de desenvolvimento em toda a Região Serrana.

“O Território Empreendedor é mais do que um programa; é um processo de construção coletiva do futuro da região. Ao reunir lideranças dos municípios serranos, estamos criando um ambiente de diálogo, cooperação e planejamento estratégico capaz de fortalecer os pequenos negócios e impulsionar o desenvolvimento sustentável de todo o território”, declarou Marcelo Fiorini, diretor de Produto e Atendimento do Sebrae Rio.