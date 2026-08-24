Mais do que reunir empresários, a proposta é formar uma rede de lideranças com capacidade de articulação e influência em diferentes áreas da sociedadeSebrae RJ
O lançamento marcou o início de uma jornada que pretende aproximar empreendedores, lideranças empresariais, poder público, instituições de ensino, terceiro setor e outros representantes da sociedade. A proposta é discutir os principais desafios e potencialidades dos municípios e construir uma agenda de ações de longo prazo.
O programa utiliza a metodologia LIDER – Liderança para o Desenvolvimento Regional, do Sebrae, que busca estimular a atuação integrada das lideranças locais na identificação de oportunidades e na elaboração de estratégias capazes de gerar resultados para os territórios.
Teresópolis representada por lideranças do setor produtivo
Entre os participantes do programa estão representantes de Teresópolis, que passam a integrar as discussões sobre o futuro da Região Serrana. No Comitê Organizador, estão Rogério Branco, CEO da Gênesis Empreendimentos; Pedro Alves, presidente da Aciat; e Ladmir Carvalho, CEO da Alterdata Software. Esses líderes foram escolhidos a partir de sua atuação e representatividade nos diferentes setores da sociedade.
Uma agenda que ultrapassa os limites dos municípios
A proposta do Território Empreendedor é justamente trabalhar com uma visão regional. Em vez de discutir o desenvolvimento de cada cidade de maneira isolada, o programa busca identificar vocações e desafios compartilhados e estimular a criação de estratégias conjuntas.
Os encontros presenciais estão previstos entre agosto de 2026 e março de 2027. Ao longo desse período, os participantes deverão avançar na construção de uma agenda estratégica para a Região Serrana, a partir das discussões e contribuições das lideranças envolvidas.
Para Teresópolis, a participação representa uma oportunidade de ampliar sua presença nas discussões regionais e contribuir com a experiência de seu setor produtivo na construção de propostas que possam beneficiar não apenas os empreendedores locais, mas o conjunto da economia serrana.
A expectativa é que a aproximação entre os municípios fortaleça uma atuação coordenada e estimule novas oportunidades de negócios, parcerias e iniciativas de desenvolvimento em toda a Região Serrana.
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