Os Garotin foi uma das atrações do Rock in Rio - Daniel Pinheiro/BrazilNews

Os Garotin foi uma das atrações do Rock in Rio Daniel Pinheiro/BrazilNews

Publicado 11/09/2026 19:15 | Atualizado 11/09/2026 19:15

Cria de São Gonçalo, o trio Os Garotin , formado por Léo Guima, Anchietx e Cupertino, colocou o público do Palco Sunset do Rock in Rio para dançar ao som de R&B, soul, MPB e pop. Para o espetáculo, eles convidaram a rapper baiana Duquesa.

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O show começou com a introdução de "Garota", com direito a performance de Anchietx, seguida das músicas "Hoje Vou me Dar Bem", "Fantástica", "Curva Escura" e "Estranha Vontade".

"Estamos realizando um sonho estando aqui, e vocês fazem parte disso", comentou Léo Guima. Na sequência, Duquesa subiu ao palco para performar "Big D" e "Voo 1360".

O espetáculo seguiu animado, sob o comando de Os Garotin, com "Calor do Momento", "Se Joga", "Nossa Resenha", que o trio gravou com Caetano Veloso. O público fez coro, bateu palmas e curtiu o momento.

Léo Guima deu um show e "Carinha de Neném". O trio voltou a cantar junto em "Zero a Cem", um dos momentos mais animados da apresentação. Com o clima lá no alto, a sequência contou com "Soul Brasileiro", "Força da Juventude" e "Pouco a Pouco".

Por fim, Duquesa retornou ao palco para cantar "Queda Livre" ao lado de Os Garotin. Animados, eles foram pra galera.

A publicitária Márcia Ribeiro, de 51 anos, se surpreendeu com o espetáculo. "Eles foram melhor do que eu poderia imaginar. Eu já conhecia o primeiro álbum de cabo a rabo, e amei as músicas do segundo (álbum) que eles apresentaram hoje. Fora a participação da Duquesa. Perfeito", vibra. "Zero a cem foi o ponto alto", completa.

A eletricista Tatiane Castelo Branco, de 43 anos, foi só elogios. "Sou de Cabo Frio. Já acompanho a banda. Esse era um show que eu e minha família queríamos muito ver. Mas eles não decepcionaram. Valeu muito a pena".

Mais atrações

O Palco Mundo recebe NEXZ, às 16h40; Hwasa, às 19h; Alok, com o espetáculo "Keep Art Human", às 21h20; e Stray Kids, à 0h05. No Palco Sunset, ainda se apresentam Os Garotin com Duquesa, às 17h50; PJ Morton, às 20h10; e Jamiroquai, às 22h45.

No New Dance Order, a programação reúne Anna, às 21h05; Departamento, às 22h; OMIKI, à 0h; e Neelix, à 1h. O Espaço Favela terá Puterrier e MC Carol, às 16h50; e MC Cabelinho com TZ da Coronel, às 19h10.