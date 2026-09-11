Os Garotin foi uma das atrações do Rock in Rio Daniel Pinheiro/BrazilNews
Trio Os Garotin empolga público do palco Sunset
Show dos artistas contou com a participação especial da rapper baiana Duquesa
Trio Os Garotin empolga público do palco Sunset
Show dos artistas contou com a participação especial da rapper baiana Duquesa
Famosos prestigiam segundo fim de semana do Rock in Rio
Humberto Carrão, Rafael Zulu e Carol Castro foram algumas das estrelas que curtiram o festival
Com carisma e dança, Nexz abre o Palco Mundo com muita empolgação
Fãs de pop asiático se aglomeraram na grade, cantaram alto e pularam durante a apresentação do grupo sul-coreano-japonês
Jota.pê conquista o Palco Sunset ao lado de Luedji Luna e Zaynara
Cantor animou o público da Cidade do Rock na tarde desta sexta-feira (11)
Fãs de todo o Brasil vão ao Rock in Rio para ver artistas de k-pop
Novidade da edição de 2026, os grupos atraíram milhares de admiradores apaixonados que se aglomeraram nas grades do Palco Mundo
Jota.pê demonstra animação para show no Palco Sunset do Rock in Rio
Ao lado de Luedji Luna e Zaynara, artista promete sucessos, faixa inédita e celebra a diversidade de estilos no festival
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