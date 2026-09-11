Fãs se aglomeram em frente ao Palco Mundo para acompanhar o show da banda coreana Stray Kids - Fred Vidal / Agência O Dia

Fãs se aglomeram em frente ao Palco Mundo para acompanhar o show da banda coreana Stray KidsFred Vidal / Agência O Dia

Publicado 11/09/2026 16:38 | Atualizado 11/09/2026 16:49

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O gerente de vendas Paulo Igor, de 22 anos, saiu de Juazeiro do Norte, no Ceará, apenas para acompanhar seu grupo favorito, Stray Kids. Ele chegou às 5h da manhã para conseguir um espaço próximo à grade.



“Consegui chegar ali na grade, só que a conta chegou. Era muito apertado e estava quase passando mal. Saí e vou dar uma volta no festival, curtir e voltar para ver o show pelo telão mesmo. Sou fã do Stray Kids há cerca de dois anos, acompanho tudo deles”, conta.



Da Região Norte, o designer Breno de Souza, de 28 anos, saiu de Manaus, capital do Amazonas, para assistir ao show do Stray Kids.



“Eu já escuto K-Pop há bastante tempo, desde 2013. O Stray Kids foi mais um dos boygroups que eu conheci. Fui acompanhando cada vez mais, não só a música, mas também outros conteúdos deles, e fui gostando, criando carinho pelos membros”, relata.



Também teve quem veio de outro país para acompanhar o grupo de K-pop. A paraguaia Sandra, de 56 anos, veio ao Brasil apenas com o intuito de assistir ao show.



“Eu conheci o grupo através da moda, teve um tapete vermelho da Met Gala onde os conheci e gostei da música, do visual e do som, que é bastante diferente dos demais. Eles experimentam muito. Meu marido me acompanha nas minhas aventuras”, diz ela.