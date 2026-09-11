Fãs se aglomeram em frente ao Palco Mundo para acompanhar o show da banda coreana Stray KidsFred Vidal / Agência O Dia
“Consegui chegar ali na grade, só que a conta chegou. Era muito apertado e estava quase passando mal. Saí e vou dar uma volta no festival, curtir e voltar para ver o show pelo telão mesmo. Sou fã do Stray Kids há cerca de dois anos, acompanho tudo deles”, conta.
Da Região Norte, o designer Breno de Souza, de 28 anos, saiu de Manaus, capital do Amazonas, para assistir ao show do Stray Kids.
“Eu já escuto K-Pop há bastante tempo, desde 2013. O Stray Kids foi mais um dos boygroups que eu conheci. Fui acompanhando cada vez mais, não só a música, mas também outros conteúdos deles, e fui gostando, criando carinho pelos membros”, relata.
Também teve quem veio de outro país para acompanhar o grupo de K-pop. A paraguaia Sandra, de 56 anos, veio ao Brasil apenas com o intuito de assistir ao show.
“Eu conheci o grupo através da moda, teve um tapete vermelho da Met Gala onde os conheci e gostei da música, do visual e do som, que é bastante diferente dos demais. Eles experimentam muito. Meu marido me acompanha nas minhas aventuras”, diz ela.
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