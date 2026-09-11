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Famosos prestigiam segundo fim de semana do Rock in Rio
Rock In Rio

Famosos prestigiam segundo fim de semana do Rock in Rio

Humberto Carrão, Rafael Zulu e Carol Castro foram algumas das estrelas que curtiram o festival

L
Leticia Pessôa
Humberto Carrão
Nathalia Dill
Giovana Cordeiro
Carol Castro
Pequena Lo
Rafael Zulu com a mulher, Aline Becker
Camila Rodrigues
Juliana Didone
Victor Lamoglia
Zeeba
Eslovênia Marques
Aline Borges e Alex Nader
Mari Menezes
Gabi Brant
Laura Fernandes
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Um time de celebridades marcou presença na Cidade do Rock, na Zona Sudoeste, para acompanhar os shows do Rock in Rio nesta sexta-feira (11). O ator Humberto Carrão chegou ao festival e posou sorridente para os fotógrafos.
Entre os nomes que assistiram as apresentações do evento foram Pequena Lo, Rafael Zulu, Aline Becker, Carol Castro, Aline Borges, Alex Nader, Camila Rodrigues, Victor Lamoglia, Zeeba, Mari Menezes, Juliana Didone, Nathalia Dill, Eslovênia Marques, Laura Fernandes, Giovana Cordeiro e Gabi Brant.
No dia dedicado ao k-pop, o Palco Mundo recebeu NEXZ, às 16h40; Hwasa, às 19h; Alok, que ainda se apresentará com o espetáculo "Keep Art Human", às 21h20; e Stray Kids, à 0h05. No Palco Sunset, além de Jota.pê, Luedji Luna e Zaynara, Os Garotin com Duquesa, o público também poderá curtir PJ Morton, às 20h10; e Jamiroquai, às 22h45.
No New Dance Order, a programação reúne Anna, às 21h05; Departamento, às 22h; OMIKI, à 0h; e Neelix, à 1h. O Espaço Favela teve Caio Luccas, às 15h; Puterrier e MC Carol, às 16h50; e MC Cabelinho com TZ da Coronel, às 19h10.
O Global Village recebeu Lambateria com Félix Robatto, às 15h; Rio Bronx, às 16h50; e Soulidified, às 19h10. Já no Supernova, sobem ao palco Muse Maya, às 14h30; Isa Buzzi, às 16h; Ananda, às 18h; e NandaTsunami, às 20h10.


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