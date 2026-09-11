PJ Morton integrou line-up do Rock in Rio - Daniel Pinheiro/BrazilNews

PJ Morton integrou line-up do Rock in Rio Daniel Pinheiro/BrazilNews

Publicado 11/09/2026 21:49

Natural de Nova Orleans, o cantor, compositor e multi-instrumentista PJ Morton foi a terceira atração do Palco Sunset no Rock in Rio nesta sexta-feira (11). Em uma apresentação marcante, o artista destacou suas fortes raízes afro-americanas e manteve uma intensa interação com o público.

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Logo no início do show, PJ compartilhou uma reflexão pessoal: "As pessoas veem o sucesso de onde você está agora. Mas chegar até aqui foi uma jornada. Sabe, houve uma época em que as pessoas me diziam o que achavam que eu deveria fazer. Como minha música deveria soar. Até mesmo qual deveria ser a minha aparência. Mas percebi bem rápido que a melhor coisa que eu poderia ser era eu mesmo. É isso que tenho feito."

Com um repertório que transitou entre o soul, R&B, gospel e pop, o show contou com faixas como "Mutual", "My Peace" e "Good Morning". Durante a execução de "Ready", o artista - que também é tecladista da banda Maroon 5 - deixou os teclados para percorrer o palco e agitar a plateia.

Vencedor de seis prêmios Grammy, PJ Morton e sua banda ainda entregaram performances de "Claustrophobic", "Sticking to My Guns", "First Began", além dos grandes sucessos "Say So", "Everything's Gonna Be Alright" e "How Deep Is Your Love".