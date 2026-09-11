PJ Morton integrou line-up do Rock in Rio Daniel Pinheiro/BrazilNews
PJ Morton faz show vibrante no Rock in Rio
Músico e tecladista da banda Maroon 5 se apresentou no Palco Sunset nesta sexta-feira (11)
PJ Morton faz show vibrante no Rock in Rio
Músico e tecladista da banda Maroon 5 se apresentou no Palco Sunset nesta sexta-feira (11)
Hwasa incendeia Rock in Rio com estilo e presença de palco
Cantora foi muito celebrada pelos fãs, que acompanharam as músicas do início ao fim, e se declarou à Cidade Maravilhosa
Trio Os Garotin empolga público do palco Sunset
Show dos artistas contou com a participação especial da rapper baiana Duquesa
Famosos prestigiam segundo fim de semana do Rock in Rio
Humberto Carrão, Rafael Zulu e Carol Castro foram algumas das estrelas que curtiram o festival
Com carisma e dança, Nexz abre o Palco Mundo com muita empolgação
Fãs de pop asiático se aglomeraram na grade, cantaram alto e pularam durante a apresentação do grupo sul-coreano-japonês
Jota.pê conquista o Palco Sunset ao lado de Luedji Luna e Zaynara
Cantor animou o público da Cidade do Rock na tarde desta sexta-feira (11)
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